L'escola Josep Orriols i Roca de Moià mantindrà les dues línies d'I3 després que, segons el sindicat USTEC-STEs (IAC), el Departament d'Educació hagi rectificat la decisió inicial dels Serveis Territorials a la Catalunya Central d'eliminar-ne una. Les mobilitzacions recents dels membres de les associacions de familiars d'alumnes, tant de l'escola afectada com de l'escola bressol Garrofins, han sorgit efecte.

Davant l'anunci d'eliminació d'una de les dues ínies de l'escola d'infantil i primària, els familiars d'alumnes dels dos centres es van mobilitzar per reclamar que el Departament rectifiqués la seva postura. Segons explicaven, es tractava d'una "decisió incomprensible", ja que durant la preinscripció s'han apuntat 29 famílies per escolaritzar els seus infants a l'escola pública, "que són més de les que es van preinscriure el curs passat".

Tant les AFA com el sindicat USTEC-STEs (IAC) denunciaven que la mesura pretenia forçar el traspàs d'alumnes a l'escola Pia del mateix municipi, una escola concertada, que "pertany a una congregació religiosa" i que no omplia les seves places. El Departament havia decidit tancar una de les dues línies d'I3 de l'escola pública Josep Orriols i Roca i traslladar 8 o 9 alumnes que han fet la preinscripció en aquest centre a l'escola Pia de Moià. "Tot i tenir més preinscripcions, ens trobarem que la ràtio d'alumnes per grup passarà de 13 a 20 d'un curs a un altre", va lamentar un dels pares.

Des d'USTEC-STEs (IAC), la seva portaveu Iolanda Segura assegurava que es tracta d'un "desmantellament de l'escola pública en favor de la concertada, i en aquest cas amb l'afegit que l'escola Pia pertany a una congregació religiosa". Segura calculava que com que les famílies optan majoritàriament per l'escola pública, "Educació opta per aquesta mesura per cobrir les places de la concertada", en comptes d'aprofitar els tres grups -dos a la pública i un a la concertada- "per atendre millor la diversitat".

Membres de les AFA i la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Moià es van reunir fa dues setmanes amb l'inspector de la zona que, segons expliquen, els van traslladar que "la decisió ja estava presa i que obeïa a criteris numèrics". Finalment, però, sembla que la decisió no estava tan "presa" com assegurava i el Departament d'Educació ha decidit rectificar.