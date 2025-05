Mobilització a Moià pel tancament d'una línia d'I3 de l'escola Josep Orriols i Roca

Les AFA de l'escola bressol Garrofins i de l'escola Josep Orriols i Roca de Moià han impulsat un manifest contra la decisió del Departament d'Educació de tancar una línia d'I3 del centre de primària de cara al proper curs. Segons expliquen, es tracta d'una "decisió incomprensible", ja que durant la preinscripció s'han apuntat 29 famílies per escolaritzar els seus infants a l'escola pública, "que són més de les que es van preinscriure el curs passat", ha apuntat en Marc, un membre de l'AFA de l'escola bressol.

Segons expliquen, el Departament ha decidit tancar una de les dues línies d'I3 de l'escola pública Josep Orriols i Roca i traslladar 8 o 9 alumnes que han fet la preinscripció en aquest centre a l'escola Pia de Moià, que és una escola concertada. "Tot i tenir més preinscripcions, ens trobarem que la ràtio d'alumnes per grup passarà de 13 a 20 d'un curs a un altre", ha lamentat en Marc.

Membres d'aquesta plataforma i la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Moià es van reunir fa dues setmanes amb l'inspector de la zona que, segons expliquen, els van traslladar que "la decisió ja estava presa i que obeïa a criteris numèrics". "No tenim res en contra de l'escola Pia, que ens consta que treballen per oferir la millor qualitat, però no és el model d'escola que busquen moltes de les famílies que han inscrit els seus fills a l'escola pública", ha raonat en Marc.

Qui ha anat més enllà ha estat la portaveu del sindicat USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura, que assegura que es tracta d'un "desmantellament de l'escola pública en favor de la concertada, i en aquest cas amb l'afegit que l'escola Pia pertany a una congregació religiosa". Segura compta que com que les famílies optan majoritàriament per l'escola pública, "Educació opta per aquesta mesura per cobrir les places de la concertada", en comptes d'aprofitar els tres grups -dos a la pública i un a la concertada- "per atendre millor la diversitat".

Les famílies afectades han iniciat una recollida de signatures per revertir la situació i el proper 31 de maig, a l'escola bressol Garrofins, faran una jornada en què denunciaran el cas i anunciaran noves accions.