Manresa se suma al dol oficial per la mort d'un membre dels Bombers a l'incendi del Baix Ebre

L'Ajuntament de Manresa ha col·locat aquest divendres un crespó negre i ha fet onejar les banderes a mig pal a la façana consistorial com a mostra de condol per la mort d'un membre de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers de la Generalitat, que va perdre la vida mentre participava en les tasques d'extinció de l'incendi de Paüls (el Baix Ebre) el 10 de juliol. La mesura respon al decret 140/2025 aprovat pel Govern de la Generalitat, que declara dol oficial a tot el territori català per aquest fet tràgic.

Amb aquest gest, Manresa expressa el seu suport i solidaritat amb la família, els companys del cos de Bombers i tots els col·lectius implicats en la lluita contra els incendis forestals. El decret, signat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, estableix que aquest 11 de juliol se suspendran totes les celebracions oficials i que les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i de les corporacions públiques de Catalunya.

La ciutat fa extensiu el seu condol a totes les persones afectades per aquest greu incendi i ret homenatge als professionals que treballen en condicions extremes per protegir el territori i la ciutadania.