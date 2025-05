Manresa serà a Mauthausen per la commemoració dels 80 anys de l'alliberament del camp

Una delegació manresana viatjarà a Mauthausen per participar en els diferents actes de commemoració dels 80 anys de l'alliberament del camp de concentració creat pel règim nazi i també de Gusen, a Àustria. L'alliberament dels camps va tenir lloc el 5 de maig, però els actes de commemoració se celebraran a partir d'aquest divendres i durant tot el cap de setmana.

La delegació està formada per una cinquantena de joves, alumnes dels instituts Lluís de Peguera, Pius Font i Quer, Lacetània, Manresa Sis i Cal Gravat de Manresa i del Gerbert d'Aurillach de Sant Fruitós de Bages, amb el seu professorat. Enguany, juntament amb l'alumnat, també hi viatgen l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, que alhora formen part d'una delegació del món municipal català, organitzada per l'Amical de Mauthausen i la Diputació de Barcelona.

Durant el viatge, es visitaran els principals espais de memòria de l'horror nazi. Així, coneixeran el castell renaixentista de Hartheim, que va ser un dels sis centres d'eugenèsia activa que els nazis havien establert dins del seu Reich. També, l'estació de tren de Mauthausen, que és on arribaven els presoners deportats i des d'on havien d'anar a peu fins al camp. En aquest punt, l'alcalde de la ciutat farà una recepció a la delegació de l'Amical i als alumnes. Tot seguit visitaran la casa d'Anna Poitner, lloc on s'amagaven les fotografies fetes per Francesc Boix i alemanys que demostraven els excessos i crims comesos al camp.

També coneixeran el camp d'Ebensee, on la construcció de túnels sota les muntanyes va propiciar també la deportació de molts presoners i on es fa un homenatge als deportats que hi van treballar i morir. Finalment, visitaran el memorial del camp de Gusen, que els presoners anomenaven "l'infern dins de l'infern", i el camp de concentració de Mauthausen, on es fan els actes d'homenatge i commemoració de les delegacions internacionals en els diferents monuments memorials.

Els viatges dels joves de centres de Manresa a Mauthausen es fan des de l'any 2013, en el marc del projecte Manresa-Mauthausen, amb l'objectiu de conèixer els camps de concentració de Mauthausen, Gusen i Ebensee durant els dies en què es fan els homenatges internacionals, per recordar i retre homenatge a tots els deportats que van patir l'horror dels camps nazis, entre ells els manresans que van patir la deportació i les dures condicions de treball a les que estaven sotmesos, fins a l'assassinat.

L'Amical de Mauthausen és l'entitat principal promotora d'aquests viatges, i la Diputació de Barcelona fa uns anys que hi col·labora des del seu Programa de Memòria Democràtica. L'Ajuntament de Manresa col·labora anualment amb el viatge de l'alumnat dels centres amb una subvenció.

Enguany, amb motiu del 80è aniversari de l'alliberament, l'Amical i la Diputació també han organitzat un viatge als camps, en el qual participen alcaldes i regidors de diversos municipis catalans. A banda de la delegació manresana també hi participaran representants municipals d'una trentena de municipis i consells comarcals de la demarcació de Barcelona, com Terrassa, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Manlleu, Esplugues, Molins de Rei, La Garriga, Molins de Rei, Gironella, Navarcles, Òdena o Olesa de Montserrat, entre altres.

L'objectiu dels actes de commemoració és conèixer de manera directa i vivencial l'horror generat pel nazisme i patit per tantes persones, entre elles els republicans espanyols que van haver de fugir a l'exili per l'aixecament militar dels franquistes a Espanya. El coneixement d'aquests fets per mantenir-ne la memòria contra l'oblit ha de ser un antídot indispensable enfront a l'augment dels feixismes arreu. Amb motiu de la commemoració, l'Amical de Mauthausen ha fet també un comunicat.

El Projecte Manresa-Mauthausen és impulsat pels instituts manresans Lluís de Peguera, Pius Font i Quer, Lacetània i Manresa Sis i el Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages. Aquests instituts, així com l'Ajuntament de Manresa i el de Sant Fruitós, formen part de la Xarxa Mai Més contra el feixisme impulsada per l'Amical de Mauthausen. L'objectiu de la Xarxa és mantenir viva la memòria dels deportats republicans als camps nazis i treballar activament en l'educació en els valors de la democràcia, la pau i els drets humans per combatre qualsevol forma de feixisme.