Treballs a l'enllumenat públic dels carrers Urgell i Piques de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dimecres i dijous, 14 i 15 de maig, al matí, es faran treballs de verificació d'alguns punts de llum de l'enllumenat públic. Aquests treballs causaran diverses afectacions de trànsit.

Dimecres 14 de maig, de 9 del matí a del migdia, es tallarà puntualment el trànsit de vehicles del carrer Urgell entre el carrer Jaume I i la plaça Valldaura. Els vehicles que circulin per carrer Urgell provinents de carrer Born i de carrer Jaume I es desviaran per carrer Magraner.

Dijous 15 de maig, també de 9 del matí a 1 del migdia, es tallarà puntualment el trànsit de vehicles del carrer Piques des de la plaça d'en Creus i la laça Llisach. Els vehicles que circulin per carrer plaça d'en Creus es desviaran per carrer Fontanet i Baixada Na Bastardes per accedir a la plaça Llissach.