Veïns de la Figuerola de Castellnou denuncien que se'ls nega la fibra tot i estar en un projecte amb fons europeus

Un total de 38 habitatges de la urbanització de la Figuerola, a Castellnou de Bages, continuen sense accés a la fibra òptica de Telefónica tot i estar inclosos en un projecte finançat amb fons Next Generation. El desplegament, previst per connectar tot el nucli, ha quedat aturat per una exigència municipal que obliga a fer la instal·lació soterrada, mentre que, segons denuncien els propis veïns, en altres zones del mateix municipi s'han autoritzat connexions aèries. El veïnat ha iniciat mobilitzacions i estudia accions legals.

El desplegament incomplet d'un projecte finançat per Europa

Les 38 llars afectades formen part d'un projecte impulsat per Telefónica i finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation, amb l'objectiu de garantir connexió de fibra òptica en zones rurals. A Castellnou, el desplegament ha arribat a pràcticament tot el municipi amb una instal·lació aèria sobre pals.

Però a la Figuerola, segons denuncien els veïns, l'Ajuntament ha denegat aquesta opció i ha exigit que la instal·lació es faci soterrada, acollint-se a una previsió del POUM aprovada l'any 2011.

Contradiccions i greuges comparatius

El veïnat afirma haver detectat que en anys recents, fins i tot el 2023 i 2024, el mateix Ajuntament ha autoritzat instal·lacions aèries de fibra òptica en altres zones del municipi. Consideren que aquesta diferència de criteri és injustificada i reclamen que s'apliqui una solució idèntica per a tot el territori.

També recorden que la previsió del POUM no s'ha aplicat de manera sistemàtica en altres serveis i que, per tant, l'exigència en aquest cas és desproporcionada i genera un greuge comparatiu evident.

Conseqüències greus per a la vida quotidiana

La manca d'accés a una connexió fixa de qualitat perjudica greument les famílies, especialment en un context on molts serveis essencials, gestions administratives i activitats laborals es fan de forma digital. Segons relaten els propis veïns, alguns habitatges tenen tan mala cobertura mòbil que ni tan sols poden fer servir sistemes alternatius de connexió com la ràdio. “No és només una qüestió de velocitat, és que no podem treballar, estudiar o fer gestions bàsiques com qualsevol altre ciutadà”, expliquen.

Pancarta retirada i denúncies a instàncies superiors

Després de diversos intents de negociació amb l'Ajuntament, el passat dissabte el veïnat va penjar una pancarta amb el lema Volem fibra a la Figuerola a l'entrada de la urbanització del Serrat. Menys de dotze hores després, la pancarta ja havia desaparegut, segons han denunciat.

Paral·lelament, han presentat una queixa formal a la Síndica de Greuges i han traslladat el cas a la Comissió Europea, alertant d'un possible incompliment en la correcta aplicació dels fons europeus destinats al desplegament de fibra.

En recerca de casos similars i suport

Les famílies afectades busquen ara possibles casos similars en altres municipis per sumar forces i pressionar les administracions responsables. Demanen una solució ràpida i proporcional que els permeti accedir a un servei bàsic i universal com és la connexió a internet de qualitat. Afirmen que, si cal, portaran el cas als tribunals o a instàncies europees superiors per defensar els seus drets com a ciutadania digital.