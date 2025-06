Santpedor restaura una col·lecció de 90 pergamins reials dels segles XIV al XVI

L'Ajuntament de Santpedor ha iniciat un ambiciós projecte de restauració i catalogació d'uns noranta pergamins històrics, la majoria dels quals corresponen a privilegis i disposicions reials concedits entre els segles XIV i XVI. Es tracta de documents de gran valor històric, molts dels quals inèdits, que contenen cartes, provisions, pragmàtiques, crides i edictes emesos per la Corona d'Aragó o pel mateix consistori de la vila, i que regulaven aspectes fonamentals de la vida política, econòmica i social del municipi.

Entre els documents figuren privilegis que van afavorir el creixement i la consolidació de Santpedor, com ara la concessió de mercats, l'organització de la justícia local, la fiscalitat, la regulació del comerç de llenya, de vi i de la verema, i el nomenament del govern municipal. Els pergamins, de diverses mides, presenten alteracions comunes derivades del pas del temps, que ara es volen aturar amb una intervenció professional de restauració i conservació preventiva.

Accés garantit a un fons històric rellevant

L'objectiu del projecte és doble: preservar la documentació perquè pugui resistir el pas del temps i garantir-ne la consulta en condicions segures per a investigadors i ciutadania. Els treballs es duen a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través de l'ajut econòmic per al tractament arxivístic i conservació documental inclòs dins el Catàleg 2025 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.

Aquesta actuació permetrà, a més, posar en valor un fons de gran importància per entendre el paper central que Santpedor va jugar durant l'època medieval i moderna a la comarca del Bages.

Santpedor, una vila reial amb pes polític i comercial

El municipi de Santpedor va rebre una Carta de Franqueses per part del rei Alfons II al segle XII, en què se li concedia el dret de celebrar un mercat setmanal i una fira anual -l'actual Fira de Sant Miquel- i es redimia els habitants del pagament de censos sobre cases i propietats, com a mesura per atreure nous pobladors. Aquest privilegi impulsava el desenvolupament comercial i l'estabilització demogràfica.

A més, com a vila reial, Santpedor tenia el dret d'enviar diputats a les Corts Catalanes, un fet que li conferia un rol polític destacat. Fins a la primera meitat del segle XIV, la vila rivalitzava amb Manresa, Cardona i Moià pel que fa al nombre d'habitants, mostrant la seva rellevància dins la vegueria.

Un pas cap a la difusió del patrimoni documental

La restauració d'aquests pergamins no només permetrà garantir la seva conservació física, sinó que també facilitarà la seva consulta i difusió en l'àmbit cultural i educatiu. La iniciativa vol obrir la porta a futures activitats de divulgació que permetin a la ciutadania conèixer millor el llegat històric de Santpedor, i posar en relleu el seu paper com a actor destacat en la història política i econòmica de Catalunya.