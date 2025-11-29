La revista «Dovella» publica el número 141 amb el focus en les primeres fàbriques del Bages

La revista Dovella, editada pel Centre d'Estudis del Bages, publica aquest mes de desembre el número 141, un exemplar que dedica una part central a les XIII Jornades de Patrimoni i que inclou nous estudis sobre les primeres fàbriques del Bages i el Berguedà, a més de les seccions habituals de recerca i divulgació sobre la Catalunya Central.
Un número centrat en el patrimoni industrial
El nucli principal del nou número de Dovella recull les comunicacions presentades el mes de gener en les XIII Jornades de Patrimoni, dedicades a les primeres fàbriques del Bages i el Berguedà. Entre els continguts, destaca l'article d'Antoni Vilanova Omedas sobre Les fàbriques catalanes en el context de l'arquitectura industrial, que aporta una visió general del naixement i evolució d'aquests espais productius.
La historiadora Rosa Serra Rotés hi contribueix amb un estudi sobre L'arquitectura de les colònies industrials del Bages i el Berguedà, mentre que Pilar Alonso, Estefania Santacreu i Eudald Serra signen El paper del Museu de l'Aigua i el Tèxtil en la preservació del patrimoni industrial moble, analitzant la seva funció clau en la conservació del llegat tèxtil.
També hi té un espai destacat l'article de Lluís Piqué Sancho, La restauració de la joia de la corona. La fàbrica dels Panyos, que repassa la trajectòria i la importància patrimonial d'aquest edifici emblemàtic. A més, Llorenç Ferrer Alós planteja la reflexió Industrialització i fàbriques a la Catalunya central. Quin va ser l'origen del capital?, aportant una mirada econòmica i social al procés industrialitzador.
Les seccions habituals amplien la mirada
El número 141 es completa amb els continguts regulars de la revista. A l'apartat de geodiversitat, Josep M. Mata i Josep Girabal presenten El terme de Sallent, un estudi geològic que aprofundeix en la configuració física del territori.
La secció dedicada a les entitats centenàries, signada per Joan Closas Junyent, repassa la trajectòria de l'Associació Sallentina d'Educació Física (1925-2025), mentre que Marc Torras Serra aporta dos continguts: un document dedicat a Els primers telèfons de Manresa i una imatge comentada sobre la via de Sant Ignasi als anys trenta del segle XX.
Finalment, a l'espai de patrimoni industrial, Jaume Perarnau Llorens presenta un article sobre L'aeromotor de la Noguera, aprofundint en una peça singular del patrimoni tècnic del territori.
Presentació pública el 10 de desembre
El nou número de Dovella es presentarà públicament el dimecres 10 de desembre, a les set del vespre, al Centre Cultural el Casino de Manresa. L'acte inclourà la projecció d'imatges comentades del paisatge industrial de la ciutat, a càrrec de Francesc Comas Closas, en una sessió que vol posar en valor la memòria fabril i patrimonial de la Catalunya Central.