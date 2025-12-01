01 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

MoMa Espai Cultural presenta una àmplia oferta de disset tallers d'hivern per a adults

La programació inclou cursos d'art, pensament, idiomes, ciència i benestar

  • Imatge d'arxiu d'un taller al MoMa de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 13:37

El centre MoMa Espai Cultural de Manresa ha anunciat la nova programació de tallers d'hivern per a adults, amb un total de disset propostes de disciplines diverses que començaran a la tercera setmana de gener. Els cursos, impartits per professionals especialistes, combinen teoria i pràctica en grups reduïts. Les inscripcions s'han obert aquest dilluns.

Una programació d'hivern variada i multidisciplinària

MoMa Espai Cultural presenta una oferta formativa que abraça disset tallers de filosofia, literatura, art, història, fotografia, òpera, física quàntica, idiomes, ioga i cosmètica natural. Tots els cursos estan pensats per a grups d'entre 4 i 15 alumnes i s'iniciaran a partir de la tercera setmana de gener, amb una durada majoritària de 10 sessions.

Les inscripcions es podran formalitzar des d'aquest dilluns 1 de desembre, tant de manera presencial com en línia, per telèfon o correu electrònic.

Tallers d'art i pensament: de la filosofia contemporània a l'òpera italiana

La programació incorpora quatre cursos centrats en les humanitats i la creació artística:

  • Filosofia contemporània: per una ètica de valors universals (dilluns, 10–11.30 h), amb Lluís Cerarols, que explorarà els valors morals del món occidental actual.
  • Clàssics de la literatura de ciència-ficció (dimarts, 10.45–12 h), amb Luisa Negrete, un recorregut pels autors i moments clau del gènere.
  • Mecenes del Renaixement: dels Mèdici als Borgia (divendres, 10.30–12 h), amb la Dra. Diana Rossell, especialista en història de l'art.
  • L'Òpera italiana: passió, veu i drama, impartit per Guillaume Terrail, violoncel de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

Història i ciència: música, política, conflictes i física quàntica

Els tallers d'història i ciència ofereixen una mirada divulgativa i rigorosa:

  • Història de la música: del cant medieval a l'eclecticisme actual (dijous, 10–11.30 h), amb Josep Maria Vilar.
  • Dues terres, un destí: la història d'Israel i Palestina (dimarts, 10.30–12 h), a càrrec d'Enric Cortès.
  • Referents clàssics en la història i el pensament medieval i modern (divendres, 10.30–12 h), amb Antoni Sancristòfol.
  • Quan la ciència sembla màgia: la quàntica per a tothom (dijous, 19–20.30 h), amb Àlex Vilchez, una introducció accessible a la física quàntica.

Creativitat i expressió: fotografia, pintura, plantes i cosmètica

Quatre cursos permeten explorar la creativitat personal:

  • Cosmètica natural (dimecres, 10.30–12 h), amb Patricia Diaz, per elaborar productes artesanals.
  • Fotografia creativa amb mòbil (divendres, 10–12 h), amb Lin Aquino, des de la tècnica bàsica fins a la composició visual.
  • Art botànic: aprèn a crear amb plantes (dijous, 10–12 h), també amb Lin Aquino, incloent kokedames i terraris.
  • Aquarel·la i gouache: aprèn a pintar amb l'aigua (dimarts, 9.30–11 h), amb Àngels Comellas.

Idiomes i benestar: japonès, anglès, alemany i ioga

El centre també ofereix quatre tallers d'idiomes i un dedicat al benestar físic:

  • Conversem en anglès. Shall we? (dimecres, 10.30–12 h), amb dos grups segons nivell (A1–A2 i B1–B2).
  • Iniciació al japonès (dilluns, 10.30–12 h), amb la professora Diana Rossell.
  • Parlem en alemany. Bist du bereit? (divendres, 17–18.30 h), per a persones amb nivell mínim B1.
  • Hatha ioga (dijous, 10–11.15 h), impartit per Vicente Castañar.

Inscripcions obertes l'1 de desembre

Les inscripcions estan disponibles fins al dia abans de l'inici de cada taller:

Et pot interessar