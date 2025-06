Strombers posarà el colofó a un juliol ple d'activitats de l'Estiu Jove a Santpedor

Santpedor escalfarà l'estiu amb una nova edició de l'Estiu Jove, que arriba aquest juliol amb més de quinze activitats dirigides a joves d'entre 14 i 30 anys. El punt àlgid serà la nit del 26 de juliol, amb el concert jove al pàrquing de Cal Llovet, on actuaran els Strombers i els grups amateurs Lactick i La Vanda, guanyadors del concurs de joves músics locals.

La programació inclou activitats d'oci, esport i música, amb propostes com el Crazy Jump, paintball, karaoke, bingo musical, tallers i una nit temàtica de cinema amb sopar. També s'hi han programat tornejos de futbol sala, vòlei 4x4 i 6x6, petanca, tenis taula, bàsquet 3x3 i tennis, entre d'altres. Les inscripcions als diferents tornejos es poden fer a través dels formularis habilitats per cada modalitat.

Per a més informació o per apuntar-s'hi, el Casal de Joves del Lokal de la Vila atén de dilluns a divendres en horari de tarda, al telèfon 681 325 799 o a l'Instagram @lokaldelavila. L'Estiu Jove consolida així la seva aposta per oferir un juliol ple d'activitat, lleure i participació juvenil al municipi.