La 48a Subhasta de Pintures Contra el Càncer omple l'Espai7 i ven més de seixanta obres

La 48a Subhasta de Pintures Contra el Càncer va omplir l'Espai7 del Casino de Manresa, amb un centenar llarg de persones i una sessió de gairebé tres hores. S'hi van adjudicar una seixantena d'obres i, des del 1 de desembre, les restants es podran adquirir al preu de sortida al local de l'Associació Contra el Càncer de Manresa.
Una sala plena i una subhasta molt participativa
L'Espai7 del Casino de Manresa es va omplir a vessar aquest divendres 28 de novembre durant la celebració de la 48a Subhasta de Pintures Contra el Càncer. Més de cent persones van assistir a l'acte, que va confirmar les bones expectatives generades durant la inauguració i els dies d'exposició.
La subhasta, conduïda per l'historiador de l'art Ovidi Cobacho, professor de l'Institut Cal Gravat, va comptar amb la participació activa de diverses desenes de licitants. Onze alumnes del col·legi L'Ave Maria van presentar cadascuna de les obres i artistes, en una sessió que es va allargar gairebé tres hores fins a subhastar la darrera de les cent pintures de la mostra.
Més de seixanta obres adjudicades i competència entre licitants
Durant la subhasta es van adjudicar una seixantena d'obres, algunes de les quals van generar una competència notable entre els licitants. Artistes com Aida Mauri, Alfred Figueras, Lourdes Fisa, Jaume Mestres o Àngels Freixanet van veure com el preu de sortida de les seves peces es multiplicava.
També hi van tenir una molt bona acollida artistes que debutaven en aquest certamen, com Àlex Arpa, Sílvia Sagués, Rodolfo Regaño o Manel Solé. Els compradors van rebre, a més, una biografia de cada artista elaborada pels estudiants de L'Ave Maria.
Venda post-subhasta i satisfacció de l'organització
A partir d'aquest dilluns, 1 de desembre, s'inicia la venda post-subhasta al local de l'Associació Contra el Càncer de Manresa, al carrer Saclosa, on es podran adquirir les obres no adjudicades al preu de sortida fins passada la campanya de Reis.
La presidenta de l'entitat, Xus Pérez, ha expressat la seva satisfacció per la generositat dels artistes, la implicació del jovent i l'excel·lent resposta de la ciutadania.
Un centenar d'artistes participants
La 48a edició ha comptat amb una extensa nòmina d'artistes, entre els quals Joan Abancó, Pilarín Bayés, Joaquim Falcó, Lourdes Fisa, Aida Mauri, Jaume Mestres Angla, Ferran Serra, Sílvia Sagués, Manel Solé, Josep Vila Closes i molts altres, a més de tres olis d'escola catalana i un dibuix de firma il·legible.