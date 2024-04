Arriba una nova edició de la Fira de la Llavor de Roda de Ter

Roda de Ter ho té tot a punt per a una nova edició de la Fira de la Llavor. Sota el lema De la terra a la taula, enguany tindrà lloc els dies 27 i 28 d'abril i reivindicarà, un any més, els productes ecològics, de proximitat i temporada.

La mostra, consolidada al calendari, s'ha convertit en un esdeveniment que atrau participants de tots els àmbits del sector agrícola: des dels agricultors locals als investigadors, passant pels entusiastes del jardí i les organitzacions agrícoles. Tot plegat al voltant d'una mateixa passió: la conservació de les llavors locals i la promoció de l'agricultura sostenible.

Una de les novetats d'enguany és l'ampliació de la col·laboració amb la Biblioteca Bac de Roda, on s'organitzaran dues xerrades relacionades amb el consum comunitari i l'horta agroecològica. També s'ha programat un concert a la tarda del dissabte per atraure més visitants.

La fira s'ha avançat al calendari per evitar problemes causats per la sequera i oferir la possibilitat de començar les hortes. Des de la comissió organitzadora expliquen que, d'aquí a uns anys, s'ha observat un augment en l'interès per cultivar hortalisses i consumir productes de proximitat i temporada.

Imatge d'arxiu de la Fira de la Llavor de Roda de Ter. Joan Parera

"De la terra a la taula"

La Fira de la Llavor de Roda de Ter és una plataforma on compartir coneixements, fer intercanvis i teixir complicitats entre els diferents actors del sector, tot plegat amb l'objectiu de continuar fomentant la conservació de les llavors tradicionals i la sensibilització per protegir-les.

La mostra es desplegarà al voltant d'una programació d'activitats relacionades amb la temàtica De la terra a la taula, com conferències, tallers, xerrades i un showcooking a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant. D'altra banda, els visitants també podran gaudir de les parades de llavors, planer i productes locals, així com de l'Espai Llavor dirigit als menuts i activitats de contacontes. També hi haurà música en viu durant el vermut i la cloenda.

Consulta la programació de la Fira de la Llavor de Roda de Ter 2024.