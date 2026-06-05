Aigües de Barcelona referma el seu compromís per assolir la neutralitat climàtica desplegant el seu pla de descarbonització i biodiversitat

En un context global marcat pel canvi climàtic, les ciutats afronten reptes creixents com les onades de calor, els episodis de contaminació o el risc d’inundacions. Tot i que les pluges del darrer any han permès deixar enrere una de les pitjors sequeres mai viscudes, Aigües de Barcelona continua executant obres d’adaptació d’infraestructures que permetin garantir la resiliència hídrica en futurs episodis d’escassetat hídrica.
A la vegada, segons l’informe de Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España, els episodis de precipitació extrema seran, com a conseqüència del canvi climàtic, més freqüents i de més intensitat.
En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, Aigües de Barcelona reafirma el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals amb un model de gestió sostenible, innovador i orientat al futur. Amb gairebé 160 anys d’experiència en la gestió del cicle integral de l’aigua, la companyia impulsa un full de ruta ambiciós per assolir la descarbonització de les seves activitats i arribar a les emissions netes zero l’any 2050.
Aquest compromís ha estat avalat per la Science Based Targets initiative (SBTi), que ha validat els objectius climàtics de la companyia i l’ha convertit en la primera empresa del sector de l’aigua a escala mundial amb objectius Net-Zero aprovats per aquest organisme internacional. En coherència amb aquesta fita, durant el 2025 Aigües de Barcelona ha desenvolupat el seu Pla de Descarbonització, alineat amb els criteris científics i amb les exigències globals de reducció d’emissions, i una governança per garantir-ne el desplegament.
La companyia treballa en diversos eixos clau per reduir la seva petjada de carboni. En l’àmbit energètic, la companyia adquireix des de fa anys un 100% d’electricitat renovable i ha apostat per l’electrificació, tant de processos industrials com de la seva flota de vehicles.
A aquestes fites, durant el 2026 s’hi suma la posada en servei d’una nova instal·lació de producció solar fotovoltaica, a la depuradora de Gavà-Viladecans, i de projectes clau per a l'autosuficiència energètica, com una nova plataforma de fangs per a la producció de biogàs amb fangs de la depuradora del Besòs i la construcció d’un sistema de digestió anaeròbia a la depuradora de Montcada. Tots dos projectes exemplifiquen els esforços de la companyia per avançar cap a un model d’economia circular.
Durant el 2025, es van valoritzar el 100% dels fangs de les més de 240.000 tones produïdes, principalment en processos de compostatge o aplicació agrícola. Aquest enfocament es reforça amb noves infraestructures i projectes estratègics, com els esmentats anteriorment, que en permetran maximitzar l’aprofitament i la circularitat.
Més enllà del CO₂, Aigües de Barcelona també actua sobre altres gasos d’efecte hivernacle amb un impacte significatiu sobre l’escalfament, com el metà i l’òxid nitrós. En aquest àmbit s’impulsen iniciatives innovadores com el projecte MEDAR, orientat a la detecció i mitigació de fuites i emissions difuses de metà, mitjançant tecnologies avançades de monitoratge i quantificació. Un altre exemple d’innovació aplicada a la mitigació del canvi climàtic és la iniciativa NITROUS, un projecte en el qual la companyia avalua un model que permeti reduir en temps real la generació d’emissions d’òxid nitrós a la depuradora de Vallvidrera.
Pel que fa a la biodiversitat, la companyia manté el seu compromís a través d’un enfocament estratègic que integra la protecció del patrimoni natural amb la seva activitat. El Pla de Biodiversitat estableix un marc d’actuació per preservar i regenerar els ecosistemes vinculats al cicle de l’aigua, tot fomentant la incorporació de criteris ecològics en la gestió d’instal·lacions i el desenvolupament de nous projectes amb l’entorn
Aquest pla s’articula en diferents línies d’acció, com la naturalització d’infraestructures del cicle integral de l’aigua, la integració de la biodiversitat en les noves infraestructures d’aigua, l’impuls de projectes en ecosistemes vinculats al cicle de l’aigua i la sensibilització i formació en gestió ecològica.
Entre les iniciatives recents, destaquen actuacions de renaturalització en diverses instal·lacions, així com projectes de millora ambiental i accions de sensibilització. Alguns exemples d'aquestes iniciatives són la renaturalització de la bassa a la depuradora del Baix Llobregat, la creació de jardins de pol·linitzadors a les depuradores de Sant Feliu i Montcada, així com la instal·lació en aquesta última d’un hotel d’insectes.
Aquestes accions responen a un objectiu clar: fomentar la biodiversitat local en entorns industrials, el que incrementa la riquesa d'espècies i crea refugis per a fauna i flora en zones habitualment poc naturalitzades. Aquestes iniciatives també contribueixen a millorar la connectivitat ecològica del territori, ja que converteixen les instal·lacions de sanejament en veritables pedres de pas (steeping stones) entre espais i afavoreixen la creació de corredors verds urbans i periurbans. Des del punt de vista dels serveis ecosistèmics, les actuacions potencien la pol·linització de la flora local, contribueixen al control natural de plagues i milloren la qualitat ambiental de l'entorn de les instal·lacions.
En definitiva, Aigües de Barcelona avança amb determinació cap a un model més sostenible, resilient i eficient, en què la descarbonització, l’economia circular i la integració ambiental esdevenen pilars fonamentals. En un moment clau per al planeta, la companyia reafirma el seu paper com a agent actiu en la transició ecològica i en la construcció de ciutats més habitables i sostenibles.