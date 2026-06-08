Barcelona escalfa motors amb el Fórmula 1 Barcelona Fan Village

Barcelona ja respira Fórmula 1. La Plaça de Catalunya acollirà aquesta setmana el Fórmula 1 Barcelona Fan Village, un espai experiencial i immersiu que portarà l’univers de la competició automobilística al cor de la capital catalana.
Amb accés gratuït -amb registre previ- i una programació pensada per a tots els públics, el recinte es convertirà, del 9 al 13 de juny, de 12 a 21 hores, en el punt de trobada d’aficionats, famílies i visitants que vulguin viure de prop l’ambient del Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Durant cinc dies, el Fan Village oferirà activitats, exposicions i música en directe per acostar la Fórmula 1 a la ciutadania.
Entre les principals propostes destaquen les activitats oficials de la competició. Els assistents podran posar-se a prova amb simuladors de conducció, participar en el popular Pit Stop Challenge o fotografiar-se en una rèplica del podi. També tindran l’oportunitat de veure de prop alguns dels monoplaces més emblemàtics del moment, entre els quals destaca el cotxe d’Aston Martin associat a Fernando Alonso i un monoplaça real de Ferrari.
L’espai també reserva un protagonisme especial al públic familiar. La Kids Zone inclourà tallers, activitats educatives i jocs, com ara circuits d'Scalextric, perquè els més petits descobreixin el món del motor d’una manera divertida i participativa.
Més enllà de la competició, la música serà l’altra gran protagonista de la setmana, amb actuacions en directe de DJ Arla, Soulful Trio, Sidral Street Brass Band, DJ Dolça, DJ Txarly Brown i Muchacho y los Sobrinos, entre d’altres. Un dels moments més destacats serà la participació de l’Orquestra Filharmònica de Londres, que interpretarà 84 Bells of Gaudí, una obra creada en homenatge a Antoni Gaudí coincidint amb el centenari de la seva mort.
La programació inclou també retransmissions en directe de moments clau del campionat, espais divulgatius i programes especials. Entre els convidats hi haurà figures vinculades a la Fórmula 1 com Pedro Martínez de la Rosa, expilot i actual ambaixador d’Aston Martin Aramco, així com l’analista tècnic Albert Fàbrega.
Per completar la visita, el recinte disposarà d’una àmplia oferta gastronòmica que permetrà gaudir de la jornada sense sortir de l’espai. Amb aquesta proposta, Barcelona reforça el seu vincle amb la Fórmula 1 i convertirà, durant cinc dies, la Plaça de Catalunya en un aparador privilegiat per acostar la passió pel motor a la ciutadania.