Consells per evitar accidents a la muntanya

Molts dels rescats i recerques de persones que fan els Bombers de la Generalitat a la muntanya s'haurien pogut evitar amb planificació i prudència. El Govern alerta que abans de sortir cal informar-se de les condicions meteorològiques, planificar bé la ruta i equipar-se adequadament. És important hidratar-se bé durant la ruta i anar acompanyats o informar algú de la nostra activitat.
Les dades mostren que espais molt freqüentats com el massís de Montserrat concentren desenes d’intervencions cada any. De fet, només l’any passat, aquest espai natural va registrar 97 actuacions dels Bombers, més de la meitat de les quals per accidents.
Planificar abans de sortir
Si el recorregut supera la capacitat física o tècnica dels excursionistes existeix el risc de patir algun accident. Per això es recomana ajustar sempre l’activitat al nivell del grup i no improvisar un cop iniciada la ruta. El primer consell és la planificació prèvia. No es tracta només de triar una ruta, sinó d’entendre-la: desnivell, durada, punts d’escapament i dificultat real.
També és clau consultar la meteorologia abans de sortir. Els canvis sobtats de temps poden ser un factor en incidents, especialment en zones d’alta muntanya o amb relleu abrupte.
Montserrat: la majoria d’incidències per senderisme
Un estudi fet pels Bombers de la Generalitat sobre la sinistralitat a Montserrat mostra que el senderisme va ser l’activitat que va concentrar més rescats en aquest massís al llarg de 2025. En aquest massís, de fet, tres de cada quatre intervencions estan relacionades amb excursionistes, una realitat que evidencia tant la gran afluència de visitants com els riscos derivats d’una preparació insuficient.
Centre de pelegrinatge internacional i un dels espais naturals més visitats del país, Montserrat registra una activitat constant durant tot l’any, especialment els caps de setmana, quan es concentren la meitat de les actuacions dels Bombers. L’any passat, l’helicòpter va intervenir en 57 serveis al massís, és a dir, en sis de cada deu rescats efectuats a la zona.
Horaris i cansament: un factor sovint oblidat
Un altre element important és la gestió del temps. Tal i com mostren les dades de Montserrat de 2025, moltes incidències es produeixen a la tarda, quan el cansament i la manca de llum juguen en contra dels excursionistes. En aquest sentit, ajustar els horaris i planificar el retorn abans que es faci fosc és una mesura bàsica de seguretat.
Equipament adequat i orientació constant
No subestimar l’equip necessari és un altre punt a tenir en compte. És essencial portar calçat adequat, aigua suficient, roba adaptada al canvi de temperatures i un mòbil amb bateria.
També és important no perdre mai les referències del camí. Cal prestar atenció especialment en zones amb cruïlles o senders poc marcats.
El cas del Pedraforca
El Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques del país, és un dels exemples més clars de com el terreny pot condicionar la seguretat; per la complexitat de la seva orografia i la inestabilitat de la tartera, factors que incrementen el risc de caigudes.
Per aquest motiu, les recomanacions oficials insisteixen a no improvisar itineraris i a triar sempre rutes adequades al nivell tècnic i físic. En aquest tipus de muntanya, una decisió errònia pot derivar ràpidament en una situació d’emergència. En aquest sentit, es recomana consultar mapes o guies fiables i, si cal, recórrer als punts d’informació del Parc Natural o a serveis de guiatge especialitzat.
La popular tartera requereix especial prudència en el descens i la planificació dels horaris —sobretot a l’estiu, per evitar les hores de més calor i les tempestes de tarda. A la zona del Verdet és freqüent el despreniment de roques pel pas d'excursionistes, per aquest motiu és important intentar evitar-la.
En cas d’emergència, actuar amb rapidesa
La muntanya no s’ha de completar a qualsevol preu. Saber renunciar a temps és una decisió de seguretat, no de fracàs. És un risc forçar la continuïtat de la ruta malgrat el cansament, el mal temps o la pèrdua d’horari previst.
Si es produeix un incident, el protocol és clar: trucar al 112, mantenir la calma i facilitar la ubicació exacta. La precisió en la localització és clau per reduir els temps de rescat, especialment en zones de difícil accés.