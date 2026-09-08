El Govern veu «raonable» que no hi hagi noves llengües a la UE si abans no es permet l'oficialitat del català

El Govern ha aplaudit el moviment de l'Estat per intentar, finalment, aconseguir l'oficialitat del català a Europa. La setmana passada va transcendir que el govern espanyol condicionava l'ampliació de la Unió Europea a permetre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec, i avui l'executiu de Salvador Illa ha avalat aquesta petició. "Sembla molt raonable", ha dit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha ha apuntat que "seria estrany" que s'incorporessin noves llengües oficials a la Unió Europea sense abans haver facilitat que ho sigui el català, una petició que fa més de tres anys que està sobre la taula però que encara no ha generat el consens necessari. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEspanya activa una via de pressió real a la UE per l'oficialitat del català Oriol March\r\n\r\n