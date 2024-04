Eleccions a Catalunya 2024, en directe: última hora de la precampanya

Hi va haver una etapa que a Jaume Alonso-Cuevillas, dins de Junts, se'l coneixia com a llenapistas. El sobrenom li va posar Elsa Artadi, que en aquell moment —la primavera del 2019, quan el partit va fitxar el primer advocat de Carles Puigdemont per formar part de les llistes al Congrés dels Diputats— era un dels noms que més manava al partit. Cuevillas, advocat de llarga trajectòria i una capacitat innata per connectar amb el públic, tenia una presència mediàtica destacada, omplia els mítings sense esforç i disposava —encara disposa, de fet— de línia directa amb Puigdemont, amb qui l'uneix un vincle personal i professional per les experiències viscudes al llarg dels anys.

L'entrevista completa