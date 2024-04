Més pressió d'Aragonès a Puigdemont per un cara a cara: oferta per celebrar-lo dilluns vinent

ERC ha elevat aquest divendres la pressió sobre Junts per tal d'organitzar un cara a cara entre els candidats Pere Aragonès i Carles Puigdemont. En una carta adreçada per part d'Oriol Duran, cap de campanya dels republicans, a Albert Batet, el seu homòleg a la formació de Puigdemont, es planteja la possibilitat de celebrar aquest debat a dos dilluns vinent, aprofitant que ha caigut de l'agenda un format organitzat per la Cadena SER i El País arran de la citació de Salvador Illa, cap de files del PSC, al Congrés dels Diputats arran de la posada en marcxa de la comissió d'investigació pel cas Koldo. ERC s'ofereix a fer "on sigui" de la Catalunya Nord el cara a cara amb per tal que el format sigui físic.

"Sabem que ara dieu que la pantalla i les eines telemàtiques són un impediment per debatre. I, per això, insistim en un debat presencial on sigui", assenyala Duran, que també posa l'accent en el fet que, fins ara, Junts ha tancat la porta a un debat a dos "sense motiu aparent". "Creiem que les eleccions a Catalunya han de servir per definir el país que volem i per això és imperatiu parlar, comparar i contraposar projectes sobre què farem a Catalunya i com construïm el futur dels vuit milions de catalans i catalanes. Aquest 12 de maig va de com fem un país millor i no de negociar investidures espanyoles. Volem que el vot es decideixi sobre propostes, no sobre persones", ha remarcat el cap de campanya d'ERC.

Duran, en la missiva dirigida a Batet, també planteja la possibilitat d'organitzar un debat entre Laura Vilagrà i Anna Navarro, les números dos d'Aragonès i Puigdemont, respectivament. Vilagrà és vicepresidenta del Govern i Navarro prové del món de l'empresa: porta tres dècades a Silicon Valley com a alta responsable de diverses companyies tecnològiques. "Creiem que aquest format podria ser una bona manera de contrastar projectes i idees", ha indicat el cap de campanya d'ERC. "En cas que us negueu a dur a terme cap d'aquests debats, entendrem que en el fons no teniu cap proposta per a Catalunya", resumeix Duran al final de la carta.

Carta d'ERC a Junts per un cara a cara Aragonès-Puigdemont by Naciodigital on Scribd