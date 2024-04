Aragonès busca el cos a cos amb Puigdemont: «No vol debatre»

El debat organitzat per Pimec de cara al 12-M, el primer amb una nodrida representació de caps de llista, ha tingut un moment polèmic quan Pere Aragonès, president de la Generalitat i candidat d'ERC, ha retret l'absència de Carles Puigdemont, cap de cartell de Junts, en l'acte celebrat al Born. El moment ha estat objecte ràpidament de difusió i debat a les xarxes socials, on representants del partit de l'expresident han carregat contra Aragonès pel comentari, ràpidament rebatut per Josep Rull, número tres de la formació i cara visible en el debat de Pimec. Poques hores després, el candidat d'ERC ha fet un apunt en la xarxa social X en el qual ha continuat buscant el cos a cos amb Puigdemont a tomb de la confrontació de projectes amb la resta de candidats. "El president Puigdemont no vol debatre. Si volgués, seria tan fàcil com posar hora i lloc", ha remarcat.

Reitero la disposició per fer debats, amb tothom i on sigui, també a la Catalunya Nord. És bo i necessari que el país conegui les propostes i la visió de futur de cada cap de llista. El president Puigdemont no vol debatre. Si volgués, seria tan fàcil com posar hora i lloc. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) April 15, 2024

"Això no va de format ni de llocs. Negar-se a aquesta i a totes les alternatives, malgrat posar totes les facilitats, evidencia que no hi ha cap voluntat", ha afegit el president de la Generalitat. Aragonès ha ofert en reiterades ocasions la possibilitat de desplaçar-se a la Catalunya Nord per celebrar un cara a cara amb el candidat de Junts, que sempre ha rebutjat formats com aquest. La campanya de Puigdemont, a banda, ha demanat a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio que organitzin el debat dels mitjans públics a la vora de Perpinyà per tal que el candidat hi pugui assistir de manera presencial i estigui en igualtat d'oportunitats respecte al resta de caps de cartell.

En absència física de Puigdemont, que no pot trepitjar el territori espanyol sense ser detingut -la llei d'amnistia no està en vigor- i que està preservant el seu perfil d'alguns debats de cara al 12-M, es va oferir una intervenció telemàtica. Finalment, però, és Rull qui ha comparegut a Pimec. Si el debat de TV3 i de Catalunya Ràdio no se celebra a Perpinyà -només ERC ha mostrat una certa predisposició, perquè és una manera de confrontar directament amb Puigdemont-, l'exconseller de Territori té tots els números de ser l'escollit per substituir el candidat. La número dos de Junts, Anna Navarro, tot just acaba d'aterrar de Califòrnia i mai ha participat en cap debat d'aquest tipus.

Al llarg del debat, Aragonès ha invocat "la feina feta", amb l'aposta per la la reindustrialització, reflectida pel Pacte Nacional de la Indústria. Ha posat en valor l'esforç fet per la formació professional, capítol pel qual s'ha doblat la despesa pública, amb uns resultats positius, ha subratllat lesxifres d'un atur més baix delsdarrers quinze anys, amb més de 3.700.000 persones treballant i el rècord d'exportacions i inversió estrangera. El candidat i president s'ha lamentat que nos'hagin aprovat els pressupostos expansius.

Rull ha reclamat la necessitat d'una administració pública que "col·labori i no entorpeixi" l'activitat econòmica i ha assenyalat que "l'ascensor social no acaba de funcionar". Ha advocat per la col·laboració público-privada, i ha aprofitat l'indret del debat, la sala Moragues, per apel·lar a una "ambició desbordant" de país. El número tres de Junts ha criticat la "lentitud" de l'administració a l'hora de gestionar l'emprenedoria.