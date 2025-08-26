Obren progressivament els primers establiments del nou Llac Center de Sabadell

Després de més de dues dècades abandonat, l’activitat comercial torna a l’edifici Llac Center de Sabadell, a l’Eix Macià, amb l’obertura progressiva d’establiments. Seguint els terminis previstos, aquesta setmana el gegant alimentari Mercadona hi ha obert un supermercat de 1.600 metres quadrats, el vuitè de la ciutat, que ha suposat una inversió de 5,5 milions d’euros i que donarà feina a 52 persones. Mercadona ha seguit els passos de la cadena de menjar ràpid Popeyes, que ja va obrir un restaurant el 12 d’agost, i de la cafeteria Bon Profit, que també va obrir persianes el 22 d’agost. Al setembre està prevista l’obertura d’una pista de bitlles i d’un centre de Sanitas.
Sanitas obrirà a la cantonada més propera als Jutjats un centre que disposarà de diferents serveis de consulta mèdica. La pista de bitlles, de pròxima obertura també, s’ubicarà a la primera planta. A la part superior de l’edifici ja fa mesos que hi funciona una residència d’estudiants.
Impuls a l’Eix Macià
El projecte per revitalitzar l’històric edifici Llac Center és una de les diverses iniciatives de la zona que pretenen potenciar la zona. El mes passat es va anunciar que l’empresa Andinvest, especialitzada en inversió immobiliària comercial, ha adquirit el centre comercial Paddock, situat a pocs metres del Llac Center i de El Corte Inglés, on invertirà set milions d’euros per reformar l’espai i atreure nova activitat comercial.
Paral·lelament a aquestes iniciatives privades, l’Ajuntament de Sabadell continua endavant amb el seu pla per millorar i dinamitzar l’entorn de l’Eix Macià. Sota el lema "Rellancem l'Eix", el pla preveu projectes municipals que se sumaran a altres de públics i privats per millorar l'espai públic i la mobilitat de l'Eix, així com impulsar comercialment la zona i dotar-la de nous equipaments. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la plaça de la Concòrdia, la reestructuració de l'aparcament de terra o la creació d'un conservatori amb auditori, a més d'unificar els criteris de terrasses.