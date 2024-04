L'ANC de Sabadell ha convidat Aliança Catalana a la roda de presentacions de les candidatures dels partits independentistes que es presenten a les eleccions del 12-M, un acte que ha de servir perquè el partit d'extrema dreta exposi les seves propostes de país per als pròxims quatre anys. Aquesta decisió ha provocat que ERC i la CUP, que havien confirmat la seva presència, hagin rebutjat participar-hi finalment i hagin demanat a l'Assemblea que es replantegi la inclusió de la formació de Sílvia Orriols, que estarà representada pel seu cap de llista a la demarcació de Barcelona.

Fonts de l'ANC han explicat a Nació que, tot i que l'acte genera malestar en la direcció nacional i és "difícilment compatible" amb el codi ètic de l'entitat, que no permet fer campanya a favor de cap partit, les assemblees territorials són sobiranes i no han de demanar el vistiplau per dur a terme la seva activitat. Per això, evita per ara qualsevol actuació al respecte. Si bé, l'ANC de Sabadell ha defensat en una publicació a la xarxa social X que aposten "per la paraula i l'argumentació".

Al seu torn, ERC ha alertat que és "un error estratègic" pretendre normalitzar "ideologies d'odi i racisme" i, per aquest motiu, ha optat per retirar la seva participació. El mateix ha fet la CUP, que ha instat l'Assemblea a "no donar volada ni legitimitat al racisme ni a la intolerància". La formació d'extrema dreta independentista no s'ha pronunciat sobre la polèmica, però l'ANC de Sabadell ha contestat als anticapitalistes que aquesta petició és pròpia "d'un règim dictatorial".