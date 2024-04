Cremen vehicles i contenidors marítims en un incendi en una deixalleria de Montcada

Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat a tres quarts de nou del matí d'aquest divendres en una deixalleria de Montcada i Reixac. Les flames afecten diversos vehicles pesants i també contenidors marítims que es troben en les instal·lacions de la deixalleria i també part de massa forestal de l'entorn.

Segons han informat els bombers a Nació, s'han hagut d'evacuar diverses persones de la zona de barraques que hi ha a tocar però no consten ferits ni cap persona afectada per inhalació de fum. Per aquest incendi està tallada l'N-150 i els accessos des de la C-58 cap a Cerdanyola però l'incendi no afecta la circulació de trens.

🔴 Cremen vehicles i contenidors marítims en un icendi en una deixalleria de Montcada https://t.co/ZyHLAhfFoipic.twitter.com/BT1j8thS25 — NacióSabadell (@NacioSabadell) April 19, 2024

Ara mateix hi treballen onze dotacions terrestres de bombers de la Generalitat i també s'hi han desplaçat efectius de Barcelona. L'objectiu és estabilitzar i controlar les flames d'un incendi que crema des de primera hora del matí i que ha alertat diversos conductors que circulen per la C-58 en direcció a Barcelona. De fet, la columna de fum negre és visible des de diferents punts del Vallès Occidental i també des de Barcelona.

Incendi en una deixalleria de Montcada i Reixac. - Juanma Peláez

A mig matí s'ha aconseguit perimetrar pel sud però encara hi ha flama a la part nord on es llença aigua en una zona amb força càrrega de combustible.

Confinament preventiu

Des de protecció civil s'ha fet una crida a la població pròxima a l'incendi en la qual es recomana que es confini si nota alguna molèstia pel fum. Cal tancar portes i finestres així com els sistemes de ventilació per evitar que el fum entri als domicilis.