Enxampen un estafador a Badia amb un parany de pel·lícula

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys a Badia del Vallès (Vallès Occidental) que es feia passa per revisor d'equips d'osmosi i estafava gent gran i persones vulnerables arreu de Catalunya.

El passat 5 de maig una dona d'edat avançada i que pateix Alzheimer va rebre una trucada del sospitós per programar una visita, en què assegurava que calia revisar el sistema osmòtic després de l'apagada del passat 28 d'abril. Davant del dubte, la seva filla va contactar amb l'empresa que li gestionava el servei i li van confirmar que no hi tenien res a veure. La dona va denunciar els fets i la investigació policial va determinar que tot plegat formava part d'un entramat que obtenia la informació de les víctimes amb enquestes al carrer.

Detingut amb un parany

El Grup de Delinqüència Urbana de Cerdanyola del Vallès va parar un parany al suposat tècnic, que havia quedat amb la víctima el 7 de maig. Diversos agents de paisà es van posicionar al voltant de l'edifici i van detectar l'arribada puntual d'un home amb un cotxe, que va aparcar just a davant de l'immoble, i en va baixar amb un maletí sota el braç.

La dona esperava a dalt, amb el telèfon en marxa i en contacte amb els agents perquè seguissin fil per randa la situació. L'home va simular un test d'aigua per demostrar-li que la màquina estava espatllada: "Li van dir que l'aparell d'osmosi no funcionava correctament, quan era nou, i li'n van oferir un de nou que valia entre 2.500 i 10.000 euros, quan a la botiga val uns 300".

Mentre l'home era a dalt, els agents van identificar el vehicle a partir de la matrícula, així com el mateix individu que n'havia baixat. Es tractava d'un empleat d'una empresa amb seu a Terrassa, el propietari de la qual ja ha estat denunciat per diverses estafes i té causes en jutjats de tot el país, entre els quals els de Vilafranca del Penedès, Castelldefels, Sabadell o Barcelona.

El suposat operari també tenia currículum en la matèria, i de fet ja va ser detingut l'any 2017 per estafar una dona gran amb un 65% de discapacitat, a qui li va treure 55.000 euros amb la venda de diversos productes, com ara màquines d'osmosis, sofàs, matalassos o una alarma que en realitat valia 200 euros per 7.500.

Segons relata el caporal dels Mossos, l'home va ser molt insistent amb la dona perquè canviés la màquina, i ella s'hi va negar en rodó, una conversa que els agents van seguir en directe. Tot apunta que l'estafador va detectar que alguna cosa no rutllava i va marxar ràpidament del pis, però a la sortida els policies el van interceptar.

Els agents el van escorcollar, també al vehicle, on van trobar informació sobre maquinària que presumptament intentava col·locar a les víctimes d'altres municipis, donat que asseguren que operaven arreu del país. Entre la documentació també van trobar rebuts de presumptes altres víctimes a qui hauria estafat amb la mateixa operativa. L'home va quedar detingut i posat en mans del jutge, que el va deixar en llibertat amb càrrecs. Amb tot, els Mossos mantenen la investigació oberta.

Modus operandi amb diverses persones implicades

En la dinàmica per executar les estafes hi havia diverses persones implicades: "Uns captaven les víctimes al carrer, normalment gent gran o vulnerable, i els feien una enquesta on els demanaven per diversos aspectes, amb adreça i telèfon, i dades, com si tenien, per exemple, sistema d'osmosis a casa", relata el caporal dels Mossos.

Des d'una centraleta, es contacta amb les víctimes i es concerta una visita, en què se'ls explica que, en aquest cas, el sistema d'osmosi està fet malbé i necessita una actualització. Això implica despeses en efectiu i al moment, però també han detectat obertures de préstecs per poder fer front a les altes despeses que els obligaven a fer.