Imatges impactants les que s'han vist aquest divendres al matí a la C-58. La carretera ha quedat completament bloquejada a causa d'un accident múltiple de quatre cotxes que, tal com es pot veure, ha deixat diversos vehicles amb destrosses. El xoc s'ha produït entre Ripollet i Montcada i Reixac i, tot i que inicialment s'ha tallat la via sencera durant uns minuts, ara ja s'ha restablert la circulació amb normalitat.
Primerament s'ha reobert parcialment la via amb un sol carril tallat per permetre la tasca dels serveis d'emergència. Això ha deixat quatre quilòmetres de retencions en sentit nord, cap a Sabadell. Com sol passar en accidents d'aquesta magnitud, cap al sentit sud, en direcció cap a Barcelona, també s'han produït cues d'un quilòmetre.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els afectats i traslladat tres persones a centres hospitalaris. Concretament, un home i un menor han estat derivats en estat lleu a l'Hospital de Terrassa mentre que un altre menor d'edat ha estat portada al Parc Taulí de Sabadell també en estat lleu.
De les persones afectades, no n'hi havia cap d'atrapada a l'interior dels vehicles, segons els Bombers. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat tres ambulàncies del SEM i quatre dotacions terrestres dels Bombers. Segons Trànsit, la situació a la C-58 entre Ripollet i Montcada i Reixac ja està normalitzada.