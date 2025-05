Demanen presó per a quatre policies de Sabadell per torturar i vexar una veïna

Una veïna de Sabadell demana penes de presó per a quatre agents de la Policia Municipal, a qui acusa d'haver-la torturat i vexat quan la van detenir perquè se li havia escapat un gos que havia tret a passejar en un solar. La dona, representada per advocats d'Irídia, assegura que va ser humiliada pel fet de ser de Bolívia i relata que la van emmanillar contra el terra de forma desproporcionada. Sol·licita que els agents siguin jutjats per delictes contra la integritat moral, tortura, lesions i un delicte lleu de danys. Les penes requerides van de dos a set anys de presó. També es reclama 35.000 euros d'indemnització i una ordre d'allunyament de 500 metres durant deu anys.

Segons l'escrit presentat per l'acusació, els fets van passar el maig del 2021 quan la dona passejava la gossa en un solar i se li va escapar. Tot seguit, va anar a casa a agafar menjar i una joguina per atraure-la, i quan va tornar al carrer es va trobar una patrulla de la Policia Municipal que li exigia que agafés l'animal.

La defensa relata que li va posar la corretja, però la gossa estava espantada i va tirar fort, de manera que la va dur cap a la vorera. "Amb ànim d'humiliar-la", indica, els agents li van fer una estrebada per l'esquena i un seguit d'empentes fortes cap a la paret. La dona va demanar que no la colpegessin, però assegura que li van prendre l'animal de forma violeta mentre deien que estava "mort de gana" o que ella "aniria a dormir al calabós per "xulita". L'actitud dels agents va bloquejar la dona, que demanava que esperessin l'arribada de la seva parella, propietari de la gossa.

Tot seguit, van arribar dos altres agents a qui va intentar explicar el tracte rebut, però va rebre l'ordre d'entregar el mòbil amb exabruptes "i la van tirar fortament a terra amb ànim de lesionar-la i humiliar-la per raó del seu origen". Relata l'acusació, exercida per l'advocada Laura Medina, que la van aixafar amb tot el pes al damunt i li van posar les manilles amb la cara contra el terra amb el coll torçat. "Va sentir un dolor molt fort a la mandíbula, i la pressió dels genolls dels agents a l'esquena, lumbars i les cames, així com una forta sensació d'asfíxia", destaca la lletrada al seu escrit de conclusions provisionals. Alhora, també assegura que la dona "no va mostrar cap actitud de violència ni resistència".

Una patrulla va dur la detinguda a un dels vehicles per un presumpte delicte de resistència o desobediència i la van traslladar al CUAP Sant Fèlix. Ella es va identificar verbalment amb el DNI, "sense oposició". L'advocada lamenta que "amb ànim de vexar-la i discriminar-la pel seu origen, li van proferir comentaris racistes, xenòfobs i vexatoris". Assegura que li van dir: "Vamos a ir al San Felix; tranquila, que es gratis". També relata que la dona va sentir que els agents especulaven sobre un possible contagi de sarna pel contacte amb ella.

Després va ser visitada al CUAP sota vigilància policial i un agent li va abaixar els pantalons per a l'exploració mèdica perquè ella estava emmanillada. Tot seguit, la van dur a comissaria on, abans d'entrar, van retenir-la molta estona esperant al vehicle policial. Al cap d'unes hores, sortia de comissaria en llibertat i la detenció sense efecte.

"Estem davant d'un cas de maltractament greu amb un clar component racista", sosté Laura Medina, que apunta que el cas arribarà a judici tan bon punt l'Audiència de Barcelona assenyali la data per celebrar la vista. Medina assevera que a Irídia els preocupa la "manca de control dels mecanismes policials, especialment en cossos locals" i destaca que "és un pas important contra la impunitat" que el cas arribi a judici.

La lletrada ressalta que la seva clienta va patir seqüeles físiques i psicològiques de les quals encara s'està recuperant. Tant és així, que va agafar la baixa laboral per trastorn d'ansietat, trastorn depressiu major i estrès posttraumàtic. L'acusació demana que els dos agents que van adreçar-se primer a la dona siguin jutjats per delictes contra la integritat moral i se'ls condemni a dos anys de presó i quatre d'inhabilitació. Per als dos agents que la van traslladar al CUAP i a comissaria, demana que siguin jutjats per delictes de tortura o alternativament contra la integritat moral, amb penes de quatre anys de presó, alhora que reclama tres anys de presó addicionals per delicte de lesions.

Al mateix temps, a aquests dos agents també els reclama una multa de 1.800 euros per delicte lleu de lesions, 25.000 euros per les lesions físiques i psicològiques i 10.000 euros per danys morals. En aquest darrer concepte, però, hi implica també els dos agents que van intervenir en primera instància. Per tant, es vol que tots quatre responguin sobre l'import, si bé s'apunta que l'Ajuntament de Sabadell n'és el responsable subsidiari.