Els Mossos tanquen un nou dispositiu Barcelonès amb 16 detinguts i cinc investigats penalment

Els Mossos d'Esquadra han tornat a liderar un macrooperatiu contra la multireincidència al Barcelonès que s'ha tancat aquest diumenge de matinada amb 16 detinguts, cinc investigats penalment i 704 vehicles identificats. El dispositiu, en col·laboració amb policies locals i la Policia Nacional, s'ha estès per Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet des de dissabte.

Fonts dels Mossos han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que els 16 arrestats acumulen entre ells 56 antecedents i que també s'han fet una vintena d'intervencions a locals que infringien la normativa de seguretat ciutadana.

A banda, s'han aixecat més d'un centenar per tinència de substàncies estupefaents (85), armes (24), per manca de respecte a l'autoritat (4) i desobediència (3) i s'han recuperat quatre motocicletes que havien estat robades. Aquest nou Kanpai se suma al que ja hi va haver el passat mes d'abril, que es va tancar amb 105 detinguts, 60 investigats penalment i 330 denúncies administratives.