Es prohibeix el bany a les platges de Badalona durant dos dies pel vessament del clavegueram

El bany estarà prohibit a les platges de Badalona durant 48 hores pel vessament del clavegueram que es va produir en l’episodi de pluges de divendres, durant el qual la xarxa de sanejament “no va donar l'abast i va llençar directament al mar el que no podia absorbir”, segons ha informat l’alcalde de la localitat, Xavier Garcia Albiol, en un missatge a ‘X’.\r\n\r\n\r\n\r\n🚩 Des de divendres tenim bandera vermella a les platges de #Badalona.\r\nDurant 48 hores no es podrà entrar a l’aigua perquè, amb les pluges, el clavegueram no va donar l’abast i va llançar directament al mar el que no podia absorbir.\r\n\r\n👉 A Badalona només tenim un dipòsit d’aigües… pic.twitter.com/dUSnO38Tbt\r\n— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 24, 2025\r\n\r\n\r\nLes platges de la ciutat del Barcelonès han hagut d'hissar la bandera vermella des de divendres. Albiol ha denunciat que Badalona només té un dipòsit d’aigües pluvials construït el 2012, durant el seu primer mandat i ha lamentat que en 11 anys no se n’hagi fet cap altre.\r\n\r\nEl batlle ha afegit que aquest mandat té previst construir-ne tres, amb un cost de 22 milions d’euros cadascun. “Quan estiguin llestos, el problema de l’aigua bruta que va al mar quedarà resolt”, ha dit. \r\n