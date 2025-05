Triplica la taxa d'alcoholèmia, escapa dels Mossos en un control i s'accidenta: persecució temerària a Celrà

Els Mossos d'Esquadra van detenir un conductor de 23 anys a Celrà, al Gironès, a primera hora del matí del 3 de maig després que escapés d'un control i s'accidentés en una carretera secundària. El jove circulava begut i va girar cua quan va veure el desplegament policial, iniciant una persecució que va posar en perill la resta de conductors i els vianants.

Els agents estaven fent un control d'alcoholèmia a la sortida de Celrà, al quilòmetre 30,5 de la carretera C-66. De sobte, els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detectar que el conductor feia mitja volta en veure els policies i circulava temeràriament cap al poble. De seguida, els agents van seguir-lo per intentar aturar el sospitós, que va seguir circulant de manera temerària amb l'objectiu d'escapar dels Mossos.

La persecució es va acabar al cap de pocs minuts quan el jove es va accidentar i va sortir de la via en una carretera secundària propera al poble. Els agents van fer la prova d'alcoholèmia al conductor que va triplicar el màxim permès. En concret, va donar 0,77 mg/l d'aire, quan el màxim permès és 0,25 mg/l. A més, es tracta d'una taxa penal. Per tot plegat, els Mossos van detenir el jove per conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat, i ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.