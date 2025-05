Arriba l’Aplec de Castellar Vell amb un concurs d'arrossaires i un extens programa d'activitats

Castellar del Vallès celebrarà la 45a edició de l’Aplec de Castellar Vell el pròxim diumenge 18 de maig, una de les cites festives més emblemàtiques del municipi. Una de les propostes centrals d’aquesta jornada serà el 42è Concurs d’Arrossaires, on es decidirà la millor paella de la vila. El jurat valorarà el sofregit que fan els participants i la qualitat global de l’arròs que es cuini in situ.

L'acte començarà a les 12:30 hores i manté les quatre categories habituals: paelles petites, mitjanes i grans, amb racions per a més de 50 persones. També hi ha una categoria especial per a joves cuiners, que admet participants de fins a 25 anys. Les inscripcions es poden fer a través del formulari disponible al web de l'aplec de Castellar del Vallès i estaran obertes fins al divendres 16 de maig a les 14 hores. Segons l'Ajuntament, ja hi ha unes 16 les colles que s’han inscrit i que sumen més de 350 persones.

Com és habitual, durant el matí hi haurà activitats per a totes les edats. Es faran jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec, el concurs de creacions de flors boscanes que proposa l’Escola Nocturna i una trobada oberta d’Urban Sketchers organitzada per Dibuixant Castellar de 10 a 12:30 hores. Alhora, es podrà visitar el jaciment i l’església de Castellar Vell amb l’acompanyament de l’arqueòleg Jordi Roig. Aquesta proposta és iniciativa del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història i tindrà lloc entre les 10 i les 12 hores.

Tot seguit, fins a les 13 hores, tindran lloc una sèrie d’actuacions amb la participació de Tucantam Drums, l’Agrupació Sardanista, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, els Castellers de Castellar i els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar, que presentaran els nous gegantons. A més, durant tota la jornada hi haurà servei de bar, a càrrec del Ball de Gitanes.

Entre les 7 i les 9 del matí, la Policia Local controlarà l’accés en cotxe a l’esplanada de Castellar Vell, que només es permetrà per descarregar estris, i que es tornarà a obrir a partir de les 17 hores i fins a les 18.30 hores. A partir d’aquesta hora l’accés en vehicle quedarà tancat. Els vianants poden accedir a Castellar Vell seguint l’itinerari de natura editat pel Centre Excursionista de Castellar, senyalitzat amb punts blaus. Pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda, s’ha habilitat un formulari específic a la web de l'Aplec per poder sol·licitar accés en vehicle fora d’aquest horari restringit.