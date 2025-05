L'Ajuntament de Sabadell nega vexacions policials a una veïna detinguda

L'Ajuntament de Sabadell ha negat vexacions ni tortures policials a una veïna detinguda per agents de la Policia Municipal per resistència a l'autoritat. Els fets són del 2021 i la dona va denunciar els quatre agents als jutjats després de ser alliberada. Els acusa de vexar-la i torturar-la durant la detenció, que es va produir després que se li escapés el gos que havia tret a passejar per un solar del municipi.

Ara el consistori, que manifesta el "respecte" pel procediment judicial, recorda que a la fase d'instrucció, ja finalitzada, la Fiscalia "no va apreciar indicis de delicte en l'actuació policial" i que els reconeixements mèdics a la veïna "no van detectar lesions compatibles amb actes de tortura o vexacions".

El consistori explica que la detenció es va produir davant la negativa de la dona a identificar-se, i que "en tot moment" va ser informada dels procediments que hauria d'afrontar si persistia en aquesta actitud. L'Ajuntament afirma que, "segons la Fiscalia", no va quedar acreditat "en cap moment" que els agents actuessin "amb ànim de menystenir la integritat física ni psíquica" de la denunciant.

Alhora subratlla que els metges que van reconèixer la detinguda "no van observar cap lesió compatible amb actes de tortura o vexacions".

En canvi, la dona, representada per advocats d'Irídia, assegura que va ser humiliada pel fet de ser de Bolívia i relata que la van emmanillar contra el terra de forma desproporcionada.

Sol·licita que els agents siguin jutjats per delictes contra la integritat moral, tortura, lesions i un delicte lleu de danys. Demana penes de dos a set anys de presó i 35.000 euros per danys físics i psicològics, així com una ordre d'allunyament de 500 metres durant deu anys.