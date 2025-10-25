El català s’aprèn parlant: la història d’una jove de l’Índia que l'usa amb els clients a Granollers

Quan entres al Trady’s de Granollers, una petita botiga d’ecoaliments, et trobes un somriure amable i una veu que, amb to suau però segur, et diu: “Bon dia! Què dius?”. És la Manjinder Kaur, que va néixer a Panjab, a l’Índia, fa 31 anys i en fa catorze que viu a Catalunya. Abans, a Girona, i actualment, a Granollers, on regenta aquest supermercat de barri amb la seva germana i la seva mare. Però, segons declara, és com si hagués començat una nova etapa fa només un any, quan va decidir aprendre català: “Jo volia aprendre català per parlar-lo com la meva germana, que ho fa molt bé”.
La seva germana, la Balwi Kaur, va ser la primera de la família en aprendre la llengua. Van arribar a Girona el 2011 i, segons detalla, va adonar-se’n ben aviat de la importància i l'oportunitat de connectar amb la gent a través de l’idioma i de les portes que t’obre en l’àmbit laboral i social. “Per això vaig animar a la meva germana a fer el mateix”, diu.
La Manjinder estudia a l’Escola d’Adults de Granollers des de fa un any, amb cursos que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística, l'ens del Departament de Política Lingüística que treballa per fomentar l'aprenentatge i l'ús del català. També aprèn mirant vídeos i, sobretot, parlant amb els clients. A la botiga fins i tot tenen certificats que conviden qui vulgui practicar el català amb elles: “Això em va molt bé -diu-, perquè així també practico. La gent s’alegra molt quan em sent parlar català. I jo els dono les gràcies, perquè m’animen a continuar”.
Quan estava a l’Índia, la Manjinder no s’esperava que existissin altres llengües. “Pensava que només hi havia la que parlàvem a casa”, explica. Ara, sorprèn els compradors atenent-los en català: “No s’ho esperen”. I afegeix que la gent ho valora. A més, destaca la importància de no canviar al castellà: “Quan no giren, jo tampoc ho faig. M’agrada molt quan em comencen a parlar en català.” “És un idioma molt dolç”, sentencia.
Un inesperat reconeixement
Aquest mes d'octubre, l’Ajuntament de Granollers, junt amb l’Associació de Comerciants Gran Centre, els han atorgat un premi pel seu esforç i compromís amb el català: el Premi Porxada a la implicació amb la llengua catalana. “Estem molt contentes -diu la Balwi-. No ens ho hauríem imaginat mai. Que l’esforç d’integrar-se sigui valorat d’aquesta manera ens emociona molt”. La Manjinder ho resumeix amb claredat i senzillesa: “Això anima a seguir. Quan et feliciten o reconeixen, sents que val la pena”.