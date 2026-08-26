Un jove en estat crític després de precipitar-se per un balcó al Raval fugint dels Mossos

Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d’Esquadra, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de policía. La víctima té una ordre d’allunyament respecte a la seva mare i s’havia presentat al domicili familiar amb actitud violenta.\r\n\r\nLa família havia avisat la policia, i quan els agents hi han arribat s’ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut al carrer del Tigre, cap a tres quarts de sis. Els Mossos hi han enviat sis dotacions i també s’hi ha desplaçat el Sistema d’Emergències Mèdiques i els psicòlegs per atendre la família.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen un home per una agressió amb arma blanca al Raval de Barcelona ACN\r\n\r\n