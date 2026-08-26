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Un jove en estat crític després de precipitar-se per un balcó al Raval fugint dels Mossos

Societat

  • El carrer del Tigre, al Raval de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 d’agost de 2026 a les 21:08

Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d’Esquadra, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de policía. La víctima té una ordre d’allunyament respecte a la seva mare i s’havia presentat al domicili familiar amb actitud violenta.

La família havia avisat la policia, i quan els agents hi han arribat s’ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut al carrer del Tigre, cap a tres quarts de sis. Els Mossos hi han enviat sis dotacions i també s’hi ha desplaçat el Sistema d’Emergències Mèdiques i els psicòlegs per atendre la família.

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