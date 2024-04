Els formatges d'El Miracle són les estrelles del concurs Lactium de Vic

La formatgeria El Miracle, ubicada al santuari del mateix nom a Riner (Solsonès), ha tornat del concurs Lactium de Vic amb el sarró ple de premis, i en aquesta edició, la 15a, a més ha estat la gran triomfadora ja que el seu formatge Claustre ha estat escollit com el Millor Formatge Artesà 2024 d’entre els 14 guanyadors de cada categoria. El jurat ha escollit el Claustre com el millor de pasta dura d’ovella. I no han estat els únics premis de la formatgeria solsonina, que també ha rebut medalles d’or pel Cuines (pasta tova d’ovella) i Gàrgola (pasta àcida làctica d’ovella).

Silvia Soler mostrant el millor formatge artesà del 2024, "Claustre"

Lactium ha tingut lloc aquest cap de setmana a Vic, aplegant unes 40 formatgeries artesanes d'arreu del país.