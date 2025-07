La Diputació subvencionarà activitats de Càritas Diocesana de Solsona de les anualitats 2025-2028 per un valor de 93.455 euros

La Diputació de Lleida i Càritas Diocesana d’Urgell, de Lleida i de Solsona signaran un conveni per a les anualitats 2025-2028, pel qual la institució provincial atorgarà una subvenció total de 789.145 euros per dur a terme diverses accions o actuacions.

En concret, se signen tres convenis, un amb Càritas Diocesana Lleida, per un valor de 509.780 euros, amb una aportació per al 2025 de 192.000 euros; un amb Càritas Diocesana d’Urgell, dotat amb 186.910 euros i amb 70.400 euros per aquesta anualitat, i un amb Càritas Diocesana de Solsona, per 93.455 euros, dels quals 35.200 euros corresponen a l’anualitat 2025.

Les activitats subvencionables són ajuts a l’habitatge, ajuts en medicaments i despeses sanitàries, ajuts en aliments, despeses escolars, roba, despeses de gestió i administració d’ajudes o despeses indirectes.

La Diputació de Lleida des de fa molts anys està impulsant l’activitat de les entitats del tercer sector del territori sent conscient del valor social que suposa. Aquest impuls s’ha estat materialitzant donant suport econòmic a aquest tipus d’entitats i els seus projectes per al desenvolupament de les activitats de la vida diària, suport emocional i hàbits saludables en persones vulnerables.

Aquest conveni permetrà a Càritas Diocesana facilitar l’ajuda a les persones més vulnerables intentant oferir els mitjans adequats per arribar a la pròpia superació, autonomia personal i familiar, i el desenvolupament integral de les persones. Aquest proper dijous passarà pel Ple de la Diputació de Lleida per a la seva aprovació.