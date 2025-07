Tres de cada quatre famílies ateses per Càritas el 2024 vivien en pobresa extrema

Càritas Catalunya ha atès 237.662 persones al llarg del 2024 que formen 93.626 llars. Això suposa una disminució del 3% respecte a l'any passat, segons han exposat els responsables de l'entitat en una roda de premsa a Girona. En la presentació de la memòria, el president de l'entitat, Salvador Busquets, ha detallat que tres de cada quatre famílies ateses vivien en pobresa extrema, amb menys del 40% de la mitjana d'ingressos. La frenada en l'increment dels preus de productes més bàsics ha permès alleugerir la pressió que patien, tot i que no els ha permès revertir la situació. Per altra banda, la meitat de les persones ateses no tenen un habitatge digne i una quarta part de les llars exercien feines precàries.