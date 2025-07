El temps d'aquest dimecres 30 de juliol: jornada assolellada i pluges d'estiu

Un dia típic d'estiu. El dimecres 30 de juliol tindrà el sol com a protagonista a gran part del país i ruixats intensos i curts en diversos punts de Catalunya i en diferents intervals del dia. La temperatura es mantindrà entorn dels 30 graus.

Tal com va passar dimarts a la nit, la matinada de dimecres remullarà el litoral. Hi ha activat un avís de 02:00 a 08:00 (2/6 a l'escala del Meteocat) a cinc comarques: Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. A la resta del país el matí serà assolellat com els darrers dies.

#PrediccióDemà



🌦️ Ruixats al litoral a la nit i matinada i al quadrant NE a la tarda

☀️ Sol a la meitat sud i Pla de Lleida

🌡️ Temperatura similar



Per a més informació: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/ogiqsgYqJp — Meteocat (@meteocat) July 29, 2025

A la tarda, la franja central del país s'ennuvolarà mentre que l'oest mantindrà un cel assolellat. Els ruixats marxaran del litoral i es desplaçaran a l'est, afectant poblacions com Vic, Ripoll, Olot o Santa Coloma de Farners. Tot i això, seran pluges de baixa intensitat.

Aquest dimecres Barcelona començarà el dia amb uns 22 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà quinze graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de quinze graus que pujarà fins als 32 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.