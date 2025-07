Denuncien quatre parcs d'atraccions per no deixar entrar menjar i beguda

L'organització estatal Facua-Consumidors en Acció ha denunciat quatre parcs d'atraccions davant del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 per "impedir l'entrada amb menjar i beguda per tal de forçar que s'adquireixi als establiments o màquines expenedores de l'interior dels recintes, a preus molt més cars".

L'associació ha demanat a la Direcció General de Consum l'obertura d'expedients sancionadors a Illa Màgica, Parc Warner, Port Aventura i Terra Mítica, perquè considera que amb aquestes pràctiques vulneren el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres.

El Parc Warner al·lega "raons d'higiene i seguretat" en els termes d'accés publicats a la seva web, mentre que Terra Mítica argumenta també que ho fa per "salubritat", "motius d'higiene i seguretat alimentària". Per la seva banda, Illa Màgica i Port Aventura no exposen les causes per les quals no permet entrar amb beguda i amb menjar preparat a casa o comprat fora dels parcs.

Facua adverteix que aquesta limitació "no obeeix a la necessitat de preservar la seguretat ni la higiene dins del parc ni a cap altra causa objectiva, sinó exclusivament a motivacions econòmiques i a l'afany d'obtenir majors beneficis, forçant els consumidors a adquirir béns de consum dins del parc a preus notablement superiors als que podrien trobar al mercat, restringint-ne la llibertat".

Comparativa amb els parcs europeus

Facua ha fet un seguiment sobre les pràctiques dels grans parcs temàtics europeus per comprovar que "s'hi produeixen aquests abusos en l'exercici del dret d'admissió". "Així, no passa a Disneyland París i Parc Astèrix, a França, Europa-Park, a Alemanya, Legoland Windsor Resort, al Regne Unit ni al Parc dels Jardins de Tivoli, a Dinamarca. En tots ells es permet accedir amb menjar i beguda", assegura l'informe.