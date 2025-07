Salvador Macip, científic, fa públic el seu diagnòstic d'autisme

Salvador Macip, científic, professor i investigador de la Universitat de Leicester i de la Universitat Oberta de Catalunya ha fet públic en una entrevista a El Periódico el seu diagnòstic d'autisme. Se n'ha assabentat després de 54 anys sentint-se "raret" i vol aprofitar el seu testimoni per reivindicar la integració de la diversitat en la societat.

Afirma que ho ha fet públic, "perquè només parlant-ne i donant a conèixer els trastorns de l'espectre autista sabrem acceptar-los i ajudarem a aquest 1% de "rarets" a integrar-se una mica millor". A l'entrevista, Macip explica que des de ben petit s'havia sentit un "raret", però que mai ho havia vinculat a la possibilitat de tenir cap trastorn.

El científic va més enllà i afirma que "l'única manera de construir una societat més justa i igualitària és que ens sentim còmodes amb tot allò que surt de la normalitat. Hi ha nombroses minories (religioses, culturals, ètniques, sexuals, funcionals, neurològiques...) i només parlant evitarem tenir por, desconfiar i odiar-la".

Fa poc que he descobert que soc autista. En aquest article de @elperiodico us explico com es viu que et diagnostiquin una neurodivergència (dues, en el meu cas) sent adult. (1/5) https://t.co/0GmZIOC4wN — Salvador Macip (@macips01) July 29, 2025

L'expert tanca el seu article remarcant la gran quantitat de persones amb diagnòstics diversos que hi ha avui dia i l'atenció que mereixen: "Si sumem totes les variants, trobarem que hi ha un percentatge substancial de persones que encaixen en aquesta classificació: entre un 10 i un 25% de la humanitat, segons algunes estimacions. I, malgrat això, no en som conscients, perquè la nostra ignorància els obliga a camuflar-se".

Macip, nascut a Blanes, es va convertir durant l'època de la pandèmia en un dels experts referents de la COVID-19 a Catalunya. Tot i que vivia a Leicester (Regne Unit) a través de les seves aparicions a diversos mitjans de comunicació va ser una veu del món sanitari escoltada a Catalunya.