El cantautor solsoní Roger Mas, entre els nominats als VI Premis Alícia 2025

Barcelona - Tarta Relena, Lucía Fumero, Trio Fortuny, el Cor Jove Nacional de Catalunya, Albert Guinovart, Queralt Lahoz, Sílvia Pérez Cruz, Roger Mas, Oques Grasses i Judit Neddermann són alguns dels nominats als VI Premis Alícia 2025 que ha anunciat aquest dimarts l’Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons reconeixen per primera vegada a un artista vinculat al jazz i al flamenc amb el Premi Alícia 2025 a la Trajectòria: el baixista i compositor Carles Benavent. La resta de guanyadors s'anunciaran el 19 de juny, en la celebració del Dia Internacional de la Música a L’Auditori de Barcelona, en un acte que presentarà la periodista i humorista Ana Polo.

Els Premis es consoliden amb 11 categories: Trajectòria, Autoria (atorgat conjuntament amb la Fundació SGAE), Interpretació, Inter-disciplina, Talent Emergent, Producció Discogràfica, Directe, Projecte Social / Educatiu, Internacionalització, Periodisme Musical i Reconeixement dels Públics, que es concedeix per segon any consecutiu i compta amb finalistes escollits pel Consell de Públics de la comunitat de cultura TRESC. Els finalistes de la resta de categories i els guanyadors són escollits pels acadèmics i les entitats que conformen l’Acadèmia Catalana de la Música mitjançant una sèrie de votacions que van concloure el 9 de maig.

Nominats

En la categoria d'autoria, estan nominats Albert Guinovart per l'obra 'Simfonia Gaudí'; Bernat Vivancos, Andreu Diport, Miquel De Jorge, Carles Prat i Adrià Barbosa, per l'obra 'Pacis Visio', oratori del Mil·lenari de Montserrat; Ferran Palau, per les cançons del disc 'Plora aquí', i Tarta Relena per les cançons del disc 'És pregunta'.

Els nominats a la producció discogràfica són 'Dimitri Shostakovich: Complete String Quartets, Vol. 1', de Quartet Casals (Harmonia Mundi); 'Crui' de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (Propaganda pel Fet!); 'Folklore', de Lucía Fumero (Seed Music) i 'Vol. 2' de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona (Satélite K).

A la interpretació, els quatre nominats són el Cor Jove Nacional de Catalunya; Judit Nedderman, Rita Payés i el Trio Fortuny.

A la categoria a la interdisciplina, aspiren al guardó la Banda Sonora Original de la pel·lícula 'Polvo serán', composta per Maria Arnal; l'espectacle 'Biterna', d’IT Dansa, el Cor Jove Nacional de Catalunya i Arnau Obiols; l'espectacle 'La Nit: Bonis, Magrané, Schönberg i Bloch', de Mal Pelo i el Trio Fortuny, i l'espectacle 'Passió segons Sant Joan', de J.S. Bach, de l’Orquestra Simfònica del Vallès amb dramatúrgia de Sergi Belbel.

Al talent emergent hi aspiren Alosa, Frames Percussion, Helena Cánovas i Mar Pujol.

Els nominats al Premi Alícia al directe: el concert de presentació del disc 'Folklore', de Lucía Fumero, al Mercat de Música Viva de Vic; el concert 'Mamemi… Mozart!', de L'Auditori de Barcelona, amb direcció i arranjaments d'Eduard Iniesta; el concert 'Un mar de músiques', de Jordi Savall, i la gira del disc 'Fruit del Deliri', d’Oques Grasses.

A l'apartat d'internacionalització, els nominats són Kebyart, Queralt Lahoz, Sílvia Pérez Cruz i Tarta Relena.

I a la categoria de periodisme i divulgació musical opten al premi el periodista Xavier Cervantes; el programa 'Els Experts' d'iCat; el programa 'Tots els matins del món' de Catalunya Música i el diari digital 'Núvol'.

Al projecte social i educatiu aspiren al guardó 'Cabal Musical', del Taller de Músics; 'Els compositors entren a l'aula', de L'Auditori de Barcelona; 'Palau Vincles', del Palau de la Música Catalana, i 'Som València. Concerts solidaris per la dana'; mentre, al Premi Alícia TRESC 2025 al reconeixement dels públics els nominats són 'Canta amb L'OBC!', de L'Auditori de Barcelona; el Musical Participatiu, d'Audicions Escolars i Musicart 102; 'Festival BOCA', de l'associació NouPOP, i 'Tu hi toques!', del Concurs Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona.