Joan Montraveta lliura a l'Arxiu Comarcal del Solsonès divers material de Memòria Democràtica

La documentació i el material aportat tingué incidència en
la lluita contra la dictadura franquista i per les llibertats democràtiques a la Barcelona dels anys 70. Amb paraules de Jordi Torner, director de l'Arxiu Comarcal, el fons de Joan Montraveta, aporta documents i vivències personals d'aquest període en que ell, i altres solsonins, varen involucrar-se en la lluita per les llibertats polítiques i democràtiques, patint la dura repressió franquista.
Un exemplar de les revistes antifranquistes
El mes significatiu del fons entregat, digué Joan Montraveta en una breu presentació de l'acte, es la
col·lecció de revistes que editàvem clandestinament els partits polítics com el PSUC, el PCE, la LC, el MC, i , especialment el moviment Comissions Obreres a les empreses SEAT i Motor Ibérica on Joan Montraveta va treballar i que ell va conservar durant els anys mes difícils de la repressió, amb l'ajuda d'amics solsonins, alguns presents a l´acte. Montraveta va dipositar exemplars de les revistes Treball, Mundo Obrero, Combate, La Xispa, El Viejo Topo, El Correo del Pueblo, Bandera Roja, Sevir al Pueblo, Voz Obrera, Frente Libertari, i Gaceta del Derecho Social CCOO.
Altres documents també d'aquesta etapa, uns 400, ja formen part també del fons
Donació Joan Montraveta a l 'arxiu CRAI Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.
Un dels assistents a l`acte contempla la documentació
El fons també conté el dossier de
documents que avalen les detencions i els interrogatoris de Joan Montraveta a la capitania superior de policia de Barcelona (1972-1976), així com l'empresonament a la model de Barcelona per haver participat en les mobilitzacions sindicals que enderrocaren, al 1976, el Sindicat Vertical.
Documentació exposada
Joan Montraveta va ser
amnistiat pel Ministeri de Justícia i Memòria Democràtica del govern espanyol, el juliol del 2025, declarant il·legítimes i nul·les les condemnes i sancions tant judicials com administratives infringides per raons polítiques i ideològiques durant la dictadura franquista.