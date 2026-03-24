24 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Joan Montraveta lliura a l'Arxiu Comarcal del Solsonès divers material de Memòria Democràtica

El passat divendres dia 20 de març en Joan Montraveta, veí de Solsona, va fer entrega, al director de l´Arxiu Comarcal del Solsonès Jordi Torner, d´una col·lecció de revistes clandestines i fulles ciclostilades, editades pels partits polítics i organitzacions obreres.

  • Moment de la signatura de l'entrega de la documentació amb el director de l'Arxiu Jordi Torner i Joan Montraveta -
  • Documentació exposada -
  • Un exemplar de les revistes antifranquistes -
  • Un dels assistents a l'acte contempla la documentació -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de març de 2026 a les 07:41

La documentació i el material aportat tingué incidència en la lluita contra la dictadura franquista i per les llibertats democràtiques a la Barcelona dels anys 70. Amb paraules de Jordi Torner, director de l'Arxiu Comarcal, el fons de Joan Montraveta, aporta documents i vivències personals d'aquest període en que ell, i altres solsonins, varen involucrar-se en la lluita per les llibertats polítiques i democràtiques, patint la dura repressió franquista.

 

El mes significatiu del fons entregat, digué Joan Montraveta en una breu presentació de l'acte, es la col·lecció de revistes que editàvem clandestinament els partits polítics com el PSUC, el PCE, la LC, el MC, i , especialment el moviment Comissions Obreres a les empreses SEAT i Motor Ibérica on Joan Montraveta va treballar i que ell va conservar durant els anys mes difícils de la repressió, amb l'ajuda d'amics solsonins, alguns presents a l´acte. Montraveta va dipositar exemplars de les revistes Treball, Mundo Obrero, Combate, La Xispa, El Viejo Topo, El Correo del Pueblo, Bandera Roja, Sevir al Pueblo, Voz Obrera, Frente Libertari, i Gaceta del Derecho Social CCOO. 

Altres documents també d'aquesta etapa, uns 400, ja formen part també del fons Donació Joan Montraveta a l'arxiu CRAI Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona.

 

El fons també conté el dossier de documents que avalen les detencions i els interrogatoris de Joan Montraveta a la capitania superior de policia de Barcelona (1972-1976), així com l'empresonament a la model de Barcelona per haver participat en les mobilitzacions sindicals que enderrocaren, al 1976, el Sindicat Vertical.

 

Joan Montraveta va ser amnistiat pel Ministeri de Justícia i Memòria Democràtica del govern espanyol, el juliol del 2025, declarant il·legítimes i nul·les les condemnes i sancions tant judicials com administratives infringides per raons polítiques i ideològiques durant la dictadura franquista.

