L'escriptor de Solsona Raül Garrigasait ha estat guardonat en la 60a edició dels Premis Crítica Serra d'Or

Núria Perpinyà amb El cos invisible ha rebut aquest dimecres el premi Critica Serra d'Or 2026 de novel·la; el solsoní Raül Garrigasait el d'assaig amb La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies, i Sebastià Alzamora el de poesia amb Sala Augusta seguit de Llengua materna. Són alguns dels premiats en la 60 edició que s'ha celebrat per primer cop a Montserrat. "Un acte simbòlic", segons el sotsprior Bernat Juliol, perquè representa el compromís "secular" de l'Abadia amb la llengua i la cultura catalana. En les arts escèniques, Jordi Milán (La Cubana) s'ha emportat el de millor espectacle per L'amor venia amb taxi i el premi a la trajectòria de les arts escèniques ha estat per a L'Estruch – Fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell.
Altres guardons que s'han entregat durant l'acte a Montserrat han estat el de còmic, en què s'ha reconegut Weimar. Temps incerts de Txuss Martin, Pau Pedragosa i Rafael Morata. El premi Crítica Serra d'Or a la millora traducció del 2026 ha estat per Anna Casassas per la seva versió de Germinal d'Émile Zola mentre que, en l'apartat d'arts escèniques, l'espectacle de dansa guardonat ha estat D'ençà de Quim Bigas.
En la categoria de recerca, David Ginard Ferón ha estat el guanyador amb l'obra Contra Franco i Falange en la categoria d'humanitats, mentre que en la de ciències s'ha reconegut El carro de fenc. De l’ofensiva contra la natura a un canvi de vida global, de Jaume Terradas. El Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística 2026 s’ha concedit a Simone Sari, per la seva traducció a l’italià de l'Enchiridion Theologicum Lullianum i la seva tasca de difusió de la literatura medieval catalana a Itàlia.
I en literatura infantil, l'obra escollida ha estat Cartes imprevistes, amb text de Tina Vallès i il·lustració de Mercè Galí, mentre que la millor obra juvenil escollida ha estat Només el vent de Raimon Portell. Així mateix, el Premi Crítica Serra d'Or Coneixements ha estat per Canta-me’n una! Canta-me’n dues, compilat per Miqui Giménez, amb textos de Vanesa Amat i il·lustració de Maria Girón i el millor còmic per És una bruixa? Mites, mentides i realitat de Raquel Gu.
Els premis "vius" més antics de la llengua catalana
Aquesta és la primera vegada que els Premis Crítica Serra d'Or se celebren a Montserrat. En el seu discurs, el pare abat de Montserrat Manel Gasch ha posat en valor la trajectòria dels Premis Serra d'Or i la revista homònima com a espais "fonamentals" per fomentar la creativitat i la cultura catalana. Gasch ha destacat la necessitat de preservar una creació "pausada i de qualitat" enfront de la immediatesa de les xarxes digitals.
En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, qui ha subratllat la rellevància de la revista Serra d'Or com a espai essencial per mantenir viva la llengua, la cultura i la història de Catalunya. Vila ha assenyalat que la projecció del català és un "compromís de tots" i ha destacat que els Premis Crítica Serra d'Or, juntament amb altres iniciatives culturals, són fonamentals per preservar, difondre i projectar la llengua i la cultura catalana.
Després de rebre el Premi Serra d'Or 2026, l'escriptor Raül Garrigasait, premi d'assaig amb La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies ha explicat que a l'obra es recull una idea recurrent segons la qual "allò que és més llunyà és allò que tenim més a prop i allò que tenim més a prop són les arrels més fondes". Segons ha explicat, el llibre també aplica aquesta perspectiva a les paraules i a les idees que arriben de fora, posant de relleu la connexió entre la creació literària actual i les arrels culturals profundes.