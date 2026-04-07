Illa beneeix els premis literaris d'Aena

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha beneït els premis literaris d'Aena aquest dimarts a Palau. Illa ha rebut els finalistes del primer Premi Aena de Narrativa Hispanoamericana, Héctor Abad, Nona Fernández, Marcos Giralt, Samanta Schweblin i Enrique Vila-Matas. A la trobada hi ha assistit el president del gestor aeroportuari espanyol, el socialista Maurici Lucena, i la presidenta del jurat dels premis, Rosa Montero. El guanyador es farà públic en un acte aquest dimecres a Barcelona, al qual també assistirà el ministre de Transports, Óscar Puente, que trepitja Catalunya per primer cop des que va esclatar la crisi de Rodalies.
Els finalistes han fet aquest matí una roda de premsa i han aplaudit el premi, que ha rebut crítiques dins del sector (un milió d'euros de premi no passa desapercebut). "Quan als tenistes els donen un premi, el gremi dels tenistes no protesta; el nostre sí. estem fets per criticar-ho tot", ha afirmat Abad. Per la seva banda, Fernández ha aplaudit qualsevol guardó que posi el focus en els treballs culturals. Giralt també ha reivindicat la visibilització que suposa el premi, que, segons Vila-Matas, permet arribar a nous lectors. Tot i entendre les crítiques, Schweblin ha demanat "no sacrificar l'espai" del guardó d'Aena.
El premi està dotat amb un milió d'euros per al guanyador i 30.000 euros per als finalistes. Aquest nou premi es dona a obra publicada, i els llibres que hi opten són Ahora y en la hora (Alfaguara) d'Héctor Abad; Marciano (Random House) de Nona Fernández; Los ilusionistas (Anagrama), de Marcos Giralt; El buen mal (Seix Barral), de Samanta Schweblin; i Cánon de cámara oscura (Seix Barral), d'Enrique Vila-Matas. Els finalistes han ironitzat amb el premi: alguns han dit que es compraran un rentaplats, un mòbil, una jubilació o "temps" per escriure. "El vot de pobresa dels escriptors no té per què ser perpetu", ha resumit Abad.
Més enllà de la polèmica al sector cultural, el Govern ha donat suport al premi d'Aena amb la recepció dels finalistes a Palau 24 hores abans del lliurament del guardó. La casualitat, i el fet que Aena combini la gestió aeroportuària amb els premis literaris, ha fet que la trobada entre Illa i Lucena es produeixi mentre els governs català i espanyol tenen entre mans la negociació per incrementar el paper de la Generalitat en la gestió de l'aeroport del Prat. Aena, per cert, ha descartat cap canvi en el model de gestió. Lliurar premis literaris a Barcelona, sí; cedir espai a la Generalitat en la presa de decisions sobre el Prat, no.