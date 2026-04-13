Una vintena de Rosors s'han trobat a Solsona

Aquest diumenge Solsona ha acollit una trobada de dones que porten el nom de Rosó o Rosor. Ha comptat amb una vintena de participants, i, acompanyades dels familiars, han fet una visita turística per la capital del Solsonès, que ha finalitzat amb un bon dinar.
Les trobades de dones que es diuen Rosó, són molt recents. Tot va començar el 2023, coincidint amb els cent anys de l'estrena d'una popular cançó, "Rosó". La cançó "Rosó" forma part de l'obra de teatre líric "Pel teu amor", amb música de Josep Ribas Gabriel i lletra de Miquel Poal Aregall. El sainet líric, estrenat el 21 de desembre del 1922 al Teatre Tívoli de Barcelona, no va tenir gaire èxit. No obstant això, el tenor Emili Vendrell, que formava part de l'elenc que va estrenar l'obra, va fixar-se en un dels números, la "Cançó d'en Blai", i el va incorporar al seu repertori.
La interpretació que en va fer Emili Vendrell la va convertir en una de les peces més populars de la primera meitat del segle XX. Coneguda com a "Pel teu amor" o "Rosó", és una de les peces més conegudes del repertori líric en català. L'han interpretada cantants d'òpera com Josep Carreras o Jaume Aragall, i n'han fet versions Dyango, Moncho, Marina Rossell i Arnau Tordera, d'Obeses.
Amb l'excusa del centenari, l'any 2023 és va convocar a Girona una trobada de dones ques és diguessin Rosó o Roser. Aquesta primera cita va aplegar una seixantena de participants, tot un èxit ja que a Catalunya només se'n diuen així un centenar de persones.
Rosós, Rosors i Rosers
A Catalunya, segons dades de l'Idescat del 2024, hi ha un centenar de dones amb aquest nom. La majoria, d'aquestes, 93, són Rosó, que l'escriuen igual que ho fa la cançó, i 11, Rosor, acabat amb la "r" normativa. Però també n'hi ha que estan inscrites al registre com a Roser, però se les anomena amb el diminutiu de "Rosó".
Per comarques, on trobem més Rosós, és al Barcelonès (15), Maresme (12), Vallés Oriental (11) i amb cinc cadascuna Alt Empordà, Baix Llobregat, Tarragonès i Gironès.