La biblioteca de Solsona convida a una Revetlla de Sant Jordi per a tots els públics

La Revetlla de Sant Jordi de la Biblioteca Carles Morató de Solsona enguany interpel·la tots els públics. Amb la voluntat d’apropar la literatura a tothom, per al dimecres 22 s’han programat dues activitats gratuïtes diferenciades, una narració oral per al públic familiar i un recital teatralitzat per a persones adultes.
La jornada començarà a dos quarts de sis a la biblioteca amb El malson del rei Gilbert, a càrrec de la narradora Sara Genovart, adreçada a famílies amb infants a partir de 4 anys. Mitjançant paraules i objectes, la rondallaire desplegarà la història d’un rei turmentat per un malson en què un drac ferotge irromp al seu regne amb males intencions. Compartit amb la reina Esperança, aquest somni esdevé el punt de partida d’una aventura en què els infants, convidats a participar-hi activament, ajudaran a fer fora la por i restablir la calma. L’activitat, coorganitzada per la biblioteca i el Pla Educatiu d’Entorn de Solsona, es clourà amb una sorpresa final per al públic assistent.
El poeta, actor i dramaturg Hug Casals protagonitzarà la convocatòria pensada per al públic adult, el mateix dia a les set del vespre a la plaça de Ramon Llumà. Hi interpretarà Impàs, un muntatge inspirat en el poemari homònim, que trenca les distàncies entre el rapsode i qui escolta, i converteix la poesia en una experiència escènica viva. Format a l’escola internacional de teatre físic Jacques Lecoq de París, Casals proposa un poema escènic que combina moviment, paraula i interacció.
Impulsada per la companyia catalano-irlandesa Can ai Gó, aquesta peça acosta la poesia al carrer amb un llenguatge accessible i lúdic. A partir de la idea d’“impàs” com a moment de suspens o bloqueig vital, els textos prenen cos en escena amb una proposta a mig camí del recital i la performance contemporània.
Ambdues activitats responen al propòsit de fer de la Revetlla de Sant Jordi una celebració inclusiva, capaç d’atraure públics diversos i afavorir l’accés a la cultura en igualtat de condicions.
Des de fa catorze anys, el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa arreu del país aquesta celebració prèvia a la diada dels llibres i les roses. L’objectiu és reivindicar la lectura com a motor de creixement personal i cohesió social, alhora que es posa en valor el paper de les biblioteques com a motors de dinamització cultural i accés al coneixement.
- Activitat: Narració oral El malson del rei Gilbert, a càrrec de Sara Genovart
- Dia: 22 d’abril
- Hora: 17.30 h
- Lloc: biblioteca Carles Morató
- Entrada: gratuïta
- Activitat: Recital teatralitzat Impàs, d’Hug Casals
- Dia: 22 d’abril
- Hora: 19 h
- Lloc: plaça de Ramon Llumà
- Entrada: gratuïta