Últims dies per a les inscripcions als exàmens de Cambridge a Solsona

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Solsona recorda que està a punt de tancar-se el període d’inscripció per als exàmens oficials d’anglès de Cambridge a la ciutat, que se celebraran el dissabte 6 de juny. Les persones interessades s’hi poden apuntar fins al 22 d’abril.
Solsona acollirà les proves per obtenir els certificats d’A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE) i, com a principal novetat d’aquesta edició, també el del C1 Advanced (CAE).
Les inscripcions es poden formalitzar a través de les escoles o acadèmies, o bé directament per correu electrònic a l’adreça cambridge@ajsolsona.cat. Per tal de garantir la validesa del certificat, és imprescindible que el nom, cognoms i data de naixement facilitats siguin exactament iguals els del DNI (document que caldrà presentar el dia de l’examen i que haurà d’estar vigent).
La inscripció es considerarà formalitzada un cop s’hagi fet el pagament corresponent abans del 22 d’abril al número de compte ES60 2100 0081 9902 0000 0425. Es recomana enviar el resguard de l’ingrés a la mateixa adreça electrònica per agilitzar la gestió. Uns dies abans de la prova, l’organització comunicarà els horaris i detalls concrets de la jornada.
Els preus dels drets d’examen, segons les tarifes oficials, són de 107 euros per al nivell A2 Key, 117 per al B1 Preliminary, 210 per al B2 First i 226 per al C1 Advanced. Des de Cambridge Lleida s’estableix un nombre mínim d’examinands per cada nivell i, en cas de no assolir-se, no es faria la prova corresponent a Solsona i se’n retornaria l’import abonat.
El 7 de març es van dur a terme a les instal·lacions de l’Escola Arrels II els mock exams o proves de nivell gratuïtes, amb una participació rècord de 128 persones, un 30 per cent més que l’any passat, entre les quals la majoria eren joves i, una desena, adults. El nivell més sol·licitat va ser el B2 First (FCE), amb 58 candidats, seguit del B1 Preliminary (PET), amb 30.
Aquests simulacres permeten a l’alumnat conèixer el seu nivell real, familiaritzar-se amb el format de les proves oficials i preparar-se amb més garanties per a l’examen oficial.
Una dècada apropant les titulacions a la ciutat
A Solsona, l’Ajuntament impulsa aquesta iniciativa des de fa deu anys amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de l’anglès entre la població i facilitar l’accés a les titulacions oficials sense necessitat de desplaçaments. El projecte és coordinat per Maria Claret i Sara Malé, amb la col·laboració de centres educatius i acadèmies, i l’assessorament de la delegació de Cambridge a Lleida.
La regidora d’Educació, Esther Espluga, recorda que “aquestes certificacions tenen un ampli reconeixement internacional i suposen un valor afegit tant en l’àmbit acadèmic com professional”. Els certificats de Cambridge English faciliten l’accés a estudis superiors, beques i programes de mobilitat internacional, així com a institucions educatives i universitàries d’arreu del món.
Cal tenir en compte que aquestes titulacions estan alineades amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i no tenen data de caducitat. A més, milloren significativament les oportunitats laborals, especialment en un mercat cada vegada més globalitzat, on el domini de l’anglès és un requisit clau.
Amb aquesta aposta, ja consolidada després d’una dècada, la capital del Solsonès continua facilitant l’accés als certificats oficials d’anglès, una eina clau per al futur acadèmic i laboral de la població, especialment dels més joves.