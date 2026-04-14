Torna el Litenatura, la proposta cultural per celebrar Sant Jordi a Sant Llorenç de Morunys

Cada any a la primavera, Sant Llorenç de Morunys i la Vall de Lord commemoren la Diada de Sant Jordi amb un esdeveniment únic i propi com és el Litenatura, un conjunt d’activitats que tenen l’objectiu de fusionar la literatura i l’atractiu paisatgístic, arquitectònic i històric de la Vall de Lord.
Enguany la temàtica de la gran majoria d’activitats així com dels jocs florals i del concurs d’instagram s’ha centrat amb els arbres i els boscos, tancant així el cicle entre la literatura i la natura: dels arbres se’n fa paper i del paper se’n fan llibres i literatura.
Com cada any, les activitats són gratuïtes i destinades a tots els públics fent accessible la cultura a tothom. Aquesta novena edició arriba amb una gran quantitat d’actes els quals començaran el 14 d’abril i desplegant-se fins el 23 de maig, centrats principalment en el cap de setmana del 25 i 26 d’abril.
Com a prèvia de totes aquestes activitats, el dia 14 d’abril a les 19:30, la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys acollirà la presentació de les diferents novetats literàries de cara a Sant Jordi, a càrrec de la Multibotiga La Canal. Els actes centrals començaran divendres 24 d’abril a la Biblioteca Municipal amb l’espectacle infantil “10 princesetes” i acompanyat d’un taller de collage, tot a càrrec de la companyia La Sal d’Olot. El dissabte 25 d’abril serà el plat fort d’aquesta edició amb un taller d’iniciació fotogràfica a la natura a càrrec de Phototrekking, obertura de la capella de la Pietat, contacontes familiar de “Les aventures de la Sila i el Brens” a càrrec de la companyia Krisolets, gimcana literària pels més joves sobre Gaudí i la seva obra i finalment, presentació del llibre “Les orquídies del mal” a càrrec de la seva autora, la periodista Núria Bacardit.
El diumenge 26 d’abril tindrà lloc una visita guiada sobre natura i vegetació per la zona de la Vall de Lord a càrrec dels Agents Rurals del Solsonès, taller de titelles amb material reciclat a càrrec de la companyia “La Cabuda” i es tancarà el dia amb la projecció del Cicle Gaudí del més d’abril, amb la pel·lícula “Mi amiga Eva” de Cesc Gai.
La novena edició es tancarà el dissabte 2 de maig amb un concert al claustre de l’església amb Lia Sampai i Coloma Bertran, i finalment el dissabte 23 de maig, amb l’entrega de premis dels certàmens dels Jocs Florals i el concurs de fotografia d’Instagram.
Es poden consultar tots els actes i programa a www.lavalldelord.com