Ramon Cardona presenta a Solsona el llibre «L'avi que detestava la llet»

El Museu de Solsona acollirà el dissabte 18 d’abril, a les 12 h, la presentació del nou llibre del solsoní Ramon Cardona i Colell, L’avi que detestava la llet (L’Albí, 2026). Acompanyaran l’autor en l’acte Jordi Guixé, historiador i autor de l’epíleg; Sara Vilches, consellera comarcal de Cultura, i Neus Mujal, presidenta del Centre d’Estudis Lacetans.
L’obra aborda la Guerra Civil al Solsonès, especialment al municipi de Lladurs, i esdevé una aportació destacada a la recuperació de la memòria històrica. L'autor reconstrueix la història familiar a partir dels sumaríssims del franquisme i ofereix un relat colpidor d’emboscats i persones que, al marge de les ideologies, lluiten per sobreviure en els darrers anys del conflicte. Traïcions, assassinats i revenjes, amb un rerefons gairebé novel·lesc, s’entrellacen per mostrar la complexitat d’aquell període. Tot plegat amb un element simbòlic sorprenent: la llet, que acompanya la narració com a metàfora ambivalent, dolça o amarga segons qui la consumeix.
Sobre l’autor
Ramon Cardona i Colell (Solsona, 1965) és arqueòleg i escriptor. Llicenciat en prehistòria, història antiga i arqueologia, així com en filologia grega per la Universitat de Barcelona, exerceix com a catedràtic de grec i llatí a l’Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega. Compagina la docència amb la recerca arqueològica i la creació literària.
Ha publicat estudis d’arqueologia i diversos llibres de poesia i prosa, entre els quals destaquen els poemaris Quaranta-quatre cançons i un poble (2015), Desig d’argila (2016), Els ravals d’Europa (2019) i Tocat i enfonsat (2019), amb el qual va guanyar el Premi Miquel de Palol de Poesia. També és autor del llibre de viatges Creta, entrada al laberint (2017) i de la crònica Arriba el clàssic (2021).