L'església de Sant Martí del Castell de Lladurs serà l'escenari de presentació de la revista Oppidum

L’església de Sant Martí de Lladurs acollirà l’acte de presentació del número vint-i-tresè de la revista Oppidum. Revista Cultural del Solsonès. Aquesta publicació és editada per l’Arxiu Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona. El número d’enguany està format per sis articles que ens aporten nous coneixements de la comarca en diferents àmbits: arqueologia, història, art, tradició i ecologia.
L’acte de presentació comptarà amb una actuació cultural que, com ja sol ser habitual, està relacionada amb el contingut d’un dels articles de la publicació; estem ben segurs que serà del gust dels assistents.
L’acte és obert a tothom però per qui ho necessiti i per facilitar l’assistència es posa a disposició de qui vulgui un autocar que sortirà de l’estació d’autobusos a un quart de set de la tarda. Caldrà fer reserva prèvia per fer ús d’aquest servei trucant al 973 48 15 54 abans del dia 15 d’abril.
Així doncs, des de l’Arxiu Comarcal del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans, confiem que el proper divendres dia 17 d’abril, a les set de la tarda, ens pugem retrobar a l’església del castell de Lladurs. Us hi esperem.