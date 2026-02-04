La revista «Pedra Seca» es presentarà al Pont de Vilomara amb mirada al patrimoni del Bages

La Biblioteca del Pont de Vilomara i Rocafort acollirà aquest divendres 6 de febrer, a les 6 de la tarda, la presentació de la revista Pedra Seca, una publicació especialitzada en el patrimoni, l'ofici i la tècnica constructiva de la pedra seca a Catalunya. L'acte anirà a càrrec de l'editora de la revista, Maite Oliva, i s'adreça especialment a les persones interessades en el paisatge, la memòria i les construccions tradicionals del territori.
Una revista dedicada a la tècnica de la pedra seca
La presentació permetrà conèixer de prop el projecte editorial de Pedra Seca, una revista que posa el focus en una tècnica constructiva ancestral basada en la col·locació de pedres sense cap tipus d'aglomerant. La publicació aborda tant els aspectes històrics i patrimonials com l'ofici, la transmissió del coneixement i les experiències de recuperació i manteniment d'aquest llegat arquitectònic arreu del país.
Durant l'acte, Maite Oliva explicarà els continguts de la revista, els criteris editorials i la voluntat de contribuir a la divulgació i preservació d'un patrimoni que forma part indissociable del paisatge rural català. La sessió és oberta a tothom i vol esdevenir un espai de trobada entre persones interessades en la cultura popular, el territori i les tècniques constructives tradicionals.
El Bages, territori clau de la pedra seca
La pedra seca té una rellevància especial a la comarca del Bages, que és el territori amb més construccions inventariades de tot Catalunya. Barraques de vinya, marges, murs i altres estructures configuren un paisatge que testimonia segles de treball agrícola i d'adaptació a les condicions del medi.
Aquest patrimoni està estretament vinculat a la història de la vinya i del vi al Bages. Les construccions de pedra seca van permetre aprofitar el territori, delimitar finques, sostenir feixes i donar aixopluc als pagesos, convertint-se en un element clau del paisatge vitivinícola tradicional. El reconeixement de la pedra seca com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO ha reforçat encara més la necessitat de preservar, estudiar i difondre aquest llegat.
Una activitat dins del projecte Biblioteques amb DO
La presentació de Pedra Seca s'emmarca dins el programa d'activitats de Biblioteques amb DO i la DO Pla de Bages. Biblioteques amb DO és un projecte impulsat per l'Àrea de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, des de fa més de deu anys, treballa per apropar la cultura del vi a la ciutadania a través de la xarxa de biblioteques públiques.
Cada any, una trentena de biblioteques d'arreu del país desenvolupen propostes que combinen literatura, patrimoni, territori i enoturisme, amb l'objectiu de donar visibilitat a les denominacions d'origen catalanes i reforçar el paper de les biblioteques com a espais de dinamització cultural. El programa inclou presentacions, tallers, tastos, rutes, exposicions i activitats familiars que connecten el món del vi amb la creació cultural, la memòria col·lectiva i la identitat local.
El projecte al Bages
A la comarca del Bages, formen part del projecte Biblioteques amb DO les biblioteques de Manresa (Ateneu Les Bases), Artés, Avinyó, el Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada. A través d'aquestes activitats, el programa contribueix a posar en valor el patrimoni material i immaterial del territori, com la pedra seca, i a fomentar la participació cultural de la ciutadania.
La presentació de la revista Pedra Seca s'inscriu en aquesta línia, combinant divulgació patrimonial i cultura del territori en un acte pensat per aprofundir en un dels elements més característics del paisatge bagenc.