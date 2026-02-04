El món del circ omplirà de color el Carnestoltes Infantil de Manresa 2026

El Carnestoltes Infantil de Manresa celebrarà la seva 48a edició el diumenge 15 de febrer al matí, amb una rua festiva que tornarà a convertir els carrers del centre en un espai de joc, música i imaginació. Enguany, la celebració estarà dedicada al món del circ, una temàtica que marcarà l'ambientació de les disfresses, les comparses i les activitats previstes al llarg de la jornada.
La festa, adreçada especialment al públic familiar i als infants, és una de les cites més destacades del calendari festiu manresà. En aquesta edició, hi participaran un total de setze comparses escolars, que desfilaran amb propostes inspirades en l'univers circense, ple de pallassos, acròbates, animals imaginaris i personatges fantàstics.
Un dels elements centrals de la rua serà, un any més, la presència del Picapoll, que acompanyarà el Rei i la Reina Carnestoltes i tots els nens i nenes al llarg del recorregut i durant el fi de festa. L'animació anirà a càrrec d'Ernest Coma Corderroure, que posarà música i ritme a una celebració pensada per gaudir-la en família.
Recorregut i desenvolupament de la rua
La concentració dels grups inscrits es farà al passeig de la República a les 11 del matí, i la cercavila s'iniciarà a 1/4 de 12. La rua transcorrerà per la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el Passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera, fins a arribar a la plaça de la Font de les Oques, on tindrà lloc l'acte final.
Tot i que la rua es farà principalment a peu, comptarà amb algunes carrosses destacades, com la del Rei i la Reina Carnestoltes i la del Picapoll. A més, la cercavila estarà amenitzada per diversos grups de música popular i festiva, entre els quals els Tabalers de Xàldiga, els Geganters de Manresa, Batraques, Vilatukades, Minairons i la Unió Musical del Bages (UMB).
L'organització preveu una participació similar a la de l'any passat, amb unes 3.000 persones entre infants, famílies i públic assistent.
Espectacle final amb acrobàcies de circ
Una de les principals novetats d'aquesta edició serà l'espectacle final que tindrà lloc a la plaça de la Font de les Oques. En acabar la rua, la companyia LaCrica oferirà una demostració d'acrobàcies de tela, una proposta que connecta directament amb la temàtica del circ i que aportarà un component artístic i visual al tancament de la festa.
Aquesta actuació vol ser un element sorpresa i un atractiu afegit per als infants, tot reforçant el caràcter lúdic i cultural del Carnestoltes Infantil.
El Rei i la Reina Carnestoltes 2026
Els encarregats d'encarnar el Rei i la Reina Carnestoltes d'aquest any seran Joel Carro Hermosilla i Clàudia López Manzano, alumnes de primer curs del cicle d'arts escèniques que s'imparteix al teatre Kursaal. Tant el vestuari com la carrossa es van estrenar l'any 2020 i es mantenen com a elements emblemàtics de la festa.
El disseny acolorit del vestuari és obra de Marga Riera, a partir de les idees del Consell d'Infants del curs 2016-2017, i la confecció va anar a càrrec de Leo Fíguls. La carrossa, decorada amb batucades, màscares, barrets i serpentines, va ser dissenyada per l'artista Txema Rico i construïda amb la col·laboració del personal de manteniment de l'Ajuntament de Manresa.
Un cartell ple de màgia
El cartell del Carnestoltes Infantil de Manresa 2026 és obra de la jove dissenyadora gràfica Sara Vilarta Rodó, que ha sabut plasmar la màgia, el color i la fantasia del món del circ, tot transmetent l'esperit festiu i infantil de la celebració.
L'organització del Carnestoltes Infantil va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, amb la col·laboració de les AMPA de la ciutat, que any rere any contribueixen a fer possible una festa participativa, inclusiva i pensada per als més petits.